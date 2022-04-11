Dünya Bankası'ndan Ukrayna ve Rusya için daralma tahmini

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.



Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Anna Bjerde tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın acil ekonomik desteğe ihtiyacı var.

Savaş nedeniyle, ülke nüfusunun en az 4'te biri Ukrayna topraklarını terk etti.

Ayrıca, Dünya Bankası, yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisinin de yüzde 11 küçüleceği görüşünde. Banka tahminine göre, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeri Rusya-Ukrayna savaşından, corona virüs salgınına göre daha fazla etkilenecek.

Öte yandan S&P Global de Rusya'nın yabancı para cinsinden kredi notunu CC/C’den "Seçici Temerrüt"e indirdi.