Dünya çapındaki büyük bankalar dijital euro projesinde toplanıyor

Almanya'dan Deutch Bank ve DZ Bank, İtalya'dan UniCredit ve Revoult, Fransa'dan da Groupe BPCE'nin aralarında bulunduğu 36 şirket, Avrupa Merkez Bankası 'nın (ECB) dijital euro projesinde beta testine dahil olmak için seçildi.

Bu açıklama, Avrupa Parlamentosu'nun dijital euroyu destekleyen tarihi oylamasından birkaç gün sonra geldi. Yıllarca süren tartışmalı görüşmelerin ardından, Avrupa Parlamentosu üyeleri geçen hafta, kalan anlaşmazlıkları görüşmek için Avrupa Komisyonu ve üye devletlerle müzakerelere başlama kararı aldı.

Financial Times 'in haberine göre, ECB, Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organlarının merkez bankasına dijital nakit basma yetkisi veren mevzuatı onaylaması şartıyla, projeyi 2029 yılında tam olarak başlatmayı hedefliyor. Mevcut anlaşmalar, merkez bankasının yalnızca fiziksel banknot ve madeni para basmasına izin veriyor.

ECB, Avrupa'da kart ve çevrimiçi ödemelerin büyük ölçüde Visa, Mastercard ve PayPal gibi ABD şirketleri tarafından kontrol edildiği göz önüne alındığında, tekli para birimi alanının özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için dijital euronun gerekli olduğunu savunuyor. Nakitsiz ödemelerin giderek daha önemli hale gelmesiyle birlikte, ECB, Avrupa'nın para ve ödemelerinin kilit unsurları üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Ancak tüketicilerin mevduatlarını merkez bankasında tutulan risksiz dijital euro cüzdanlarına aktarabileceği ve bu durumun bankaları önemli bir ucuz fonlama kaynağından mahrum bırakabileceği gibi endişelerden dolayı, Avrupa'nın perakende bankaları uzun zamandır projenin en sert eleştirmenleri arasında yer alıyor. Deutsche Bank, DZ ve BPCE, geçen yıl dijital euronun maliyetli olabileceği, hedeflerine ulaşamayabileceği ve Avrupa'nın mevcut özel sektör ödeme girişimlerini baltalayabileceği konusunda uyarıda bulunan 14 büyük Avrupa bankası arasındaydı.

Ancak bu olumsuz tutumlarına rağmen, üç banka da dijital para birimiyle çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeleri test etmeyi planlayan ECB pilot programına katılmak için başvuran 50 özel sektör kurumu arasında yer aldı.

Sonuç olarak, euro bölgesinde yer alan 21 ülkeden 19'u pilot uygulamaya katılırken, Bulgaristan ve Malta ise şimdilik bu testin dışında kalacak. Gelecek seneki uygulama kapsamında ECB personelleri, merkez bankasının Frankfurt'ta bulunan genel merkezinin kantininde dijital euro aracılığıyla ödeme yapabilecek. ECB, tüketiciler arasındaki direkt para transferinin yanı sıra çevrimiçi işlemlerde de dijital para birimini test etmeyi amaçlıyor.

ECB Salı günü yaptığı açıklamada,"Seçilmiş ödeme servisi sağlayıcıları, pilot uygulamaya yönelik gerekli hazırlıkları yapmak için hem bizimle hem de ilgili ulusal merkez bankalarıyla sıkı bir iş birliği içinde çalışacak." diyerek projeye gelen yüksek başvuru sayısının güçlü pazar ilgisini ve katılımını yansıttığını da sözlerine ekledi.

Deutsche Bank projeye katılımını onaylayarak, Avrupa'da Apple Pay'e alternatif bir ödeme sistemi olan Wero gibi özel çözümlere entegre olan ve Avrupa'nın mevcut piyasa standartlarına dayanan dijital bir euroyu her zaman savunduklarını belirtti.

DZ Bank, Financial Times'a yaptığı açıklamada, süreç boyunca önerilerini ve uzmanlıklarını sunacaklarını belirterek dijital euronun açıkça önceliklendirilmiş temel işlevlerle piyasaya sürülmesi, aşamalar halinde uygulanması ve Wero gibi mevcut ödeme çözümlerini dikkate alması gerektiğini ekledi. BPCE ise yorum taleplerine karşılık vermedi.