Dünya devi halka açılıyor! 4 milyar dolar toplayacak

Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, Hong Kong'un bu yılki en büyük halka arzı olarak belirlenen işlemde en az 4 milyar dolar toplayacağını söyledi.



Hong Kong borsasına sunulan bir izahnameye göre şirketin hisseleri bu hafta fiyatlandırılacak ve 20 Mayıs'ta işlem görmeye başlayacak.



Çinli petrol şirketi Sinopec ve devlet fonu Kuwait Investment Authority, 20'den fazla köşe taşı yatırımcıdan oluşan bir gruba liderlik ediyor.



Hisseleri Çin'in Shenzhen borsasında işlem gören CATL, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri için dünyanın en büyük batarya üreticisi konumunda.



Çin'deki elektrikli araç patlaması sayesinde hızla büyüyen şirket, Avrupa'da akü fabrikaları kurmak ve ABD'li otomobil üreticilerine teknoloji lisansı vermek gibi iddialı bir küresel genişleme planına girişti.



Ancak CATL, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Washington'un dikkatini çekti ve Pekin ile Washington arasındaki ticari gerilimlerin ortasında ABD pazarına uzun vadeli erişimi konusunda belirsizlik var.



Pazartesi günkü başvuru, ABD'nin Cenevre'de Çinli yetkililerle iki gün süren ticaret görüşmelerinde "önemli ilerleme" kaydettiğini açıklaması ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin aralarındaki ticaret savaşını azaltabileceğine dair bir işaret olarak değerlendirildi.