Dünya devi Toyota'ya şok. 9 yılın dibini gördü

Toyota Motor'un Çin 'deki satışları, mali yılın ilk yarısı olan Nisan-Eylül döneminde, otomotiv devi ve rakiplerinin dünyanın en büyük pazarında yaşadığı zorluklar nedeniyle dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi.

Toyota yaptığı açıklamada, altı aylık dönemde Çin 'de 684 bin 903 araç sattığını, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşüş gösterdiğini ve 2017'den bu yana en düşük seviye olduğunu belirtti.

Şirketin açıklamasında, "Genel pazar, kısmen artan benzin fiyatları nedeniyle zayıf kalmaya devam ederken, benzinli araçlar ve hibrit elektrikli araç pazarı özellikle etkilendi" denildi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi ve diğer küresel otomobil üreticileri, Çin'de giderek yoğunlaşan rekabetle karşı karşıya kalıyor; burada düşük talep ve şiddetli fiyat rekabeti, özellikle yabancı markalara ağır zarar veriyor.

Toyota'nın bu yıl Çin'deki satışlarında yıllık bazda en büyük düşüş Mayıs ayında yaşandı ve 102 bin 299 araç satılarak yüzde 31,7'lik bir azalma kaydedildi. O zamandan beri düşüş hızı yavaşladı; Ağustos ayında satışlar yüzde 22,8, Eylül ayında ise yüzde 19,7 oranında düştü.