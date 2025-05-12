Dünya devinin karı geriledi

Suudi Aramco'nun birinci çeyrek net karı, düşen petrol fiyatları ve üretimi nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 5 azaldı.



Şirketin açıkladığı verilere göre, 31 Mart'a kadar olan üç aylık dönemde net kar 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 27,3 milyar dolarlık kârın altında kalsa da, analistlerin 25,3 milyar dolar beklentisinin biraz üzerinde oldu.



Aramco'nun çeyrek serbest nakit akışı 19,2 milyar dolar (2024'ün ilk çeyreğinde 22,8 milyar dolar) ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışı ise 31,7 milyar dolar (geçen yıl 33,6 milyar dolar) olarak açıklandı.



