Dünya gıda fiyatları 2,5 yılın en düşüğünde

Küresel gıda fiyatlarında düşüş görülüyor.



Dünya gıda fiyatları ekim ayında şeker, tahıl, bitkisel yağlar ve et fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeyi geriledi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi eylül ayındaki 121,3 seviyesinden ekim aynda 120,6 seviyesine düştü.

