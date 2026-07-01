Dünya Kupası'na veda eden Hollanda'da teknik direktör Koeman görevinden ayrıldı

63 yaşındaki Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamada, "Dün gece, Hollanda Mili Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini bırakma kararı aldım. Hollanda ile çalışmamın sona ermesi acı verici." ifadelerini kullandı.

Koeman, "Karışık duygularla veda ediyorum. Tabii ki, dünya şampiyonluğu kazanmak istedim. Bu hayal, futbolun bana getirdiği her şeyden öte. Tüm bu yılların güveni, eleştirileri, desteği, hayal kırıklıkları ve daha fazlası için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.