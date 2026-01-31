Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025’te de Baykar oldu

5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında geçen yıl ihracat performanslarıyla öne çıkan firmalara ödülleri verildi.



Buna göre, sektörün 2025 yılında en fazla ihracat yapan firması ARCA Savunma oldu.

ARCA'yı sırasıyla Baykar, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, ASELSAN, ASFAT, Otokar, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri ve Alp Havacılık izledi.



Türkiye’nin milli ve özgün SİHA’larını geliştiren Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.



Geçtiğimiz 3 yılda dünya İHA pazarında lider olan Baykar, 2025'te ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Küresel ölçekte başarıyla anılan İHA’lar geliştiren Baykar, aynı zamanda Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının da lokomotifi oldu.

GELİRLERİNİN YÜZDE 88'İ İHRACATTAN



2025 yılında toplamda 2.5 milyar dolarlık gelir kazanan Baykar, geçtiğimiz yıl gelirlerinin yüzde 88’ini ihracattan elde etmiş oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda açıklanan verilere göre Türk savunma sanayinin ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer alan Baykar, İHA ürün grubu ihracatında ise açık arayla zirvedeki yerini korudu.

İHRACAT ŞAMPİYONU



Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ



2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.



Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile ihracat anlaşması imzaladı.

SAVUNMA VE HAVACILIKTA İHRACAT ŞAMPİYONLARI

Askeri elektronik sistemler, radarlar, simülatörler kategorisinde ASELSAN birinci, Boğaziçi Savunma ikinci oldu.

Askeri deniz platformları kategorisinde ASFAT birinci, HAVELSAN ikinci, Meteksan Savunma üçüncü sırada yer aldı. KOBİ düzeyinde AKANA Deniz Teknolojileri ödüllendirildi.

Kara araçları kategorisinde Otokar birinci, Nurol Makina ikinci, BMC üçüncülük ödülü aldı. KOBİ düzeyinde MENATEK ödüle ulaştı.

Hava taşıtları ve motorları ile parçaları kategorisinde TUSAŞ birinci, TEI ikinci, Alp Havacılık üçüncü oldu. KOBİ düzeyinde AKSA İleri Kompozit ödül aldı.

İnsansız hava araçları kategorisinde Baykar birinci, TUSAŞ ikinci, STM üçüncü sırada yer aldı. BMS ise KOBİ düzeyinde ödüllendirildi.

Roket ve akıllı füze sistemleri kategorisinde ROKETSAN birinci oldu. Sinerji Yüksek Teknoloji ise KOBİ ödülünü aldı.

Silah sistemleri ve mühimmat kategorisinde ARCA Savunma birinci, Samsun Yurt Savunma ikinci, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ üçüncülük ödülüne uzandı. KOBİ ödülü, Bahtiyar Av Malzemelerine verildi.