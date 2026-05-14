Dünyaca ünlü marka nasıl toparlandı? Burberry'i kurtaran karar

Burberry'nin satışları mali yıl sonunda beklentilerin üzerinde artış göstererek, CEO Joshua Schulman yönetimindeki toparlanma sürecinin, özellikle markanın imzası niteliğindeki eşarp ve trençkotlara odaklanmasıyla meyvelerini verdiğini ortaya koydu.

Burberry yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrekte aynı mağazalardaki satışların yüzde 5 arttığını, bu rakamın analistlerin yüzde 4,6'lık tahminlerinin üzerinde olduğunu belirtti.

Schulman, 2024'te göreve geldiğinde, satışlarda yaşanan önemli düşüşün ardından seleflerinin markayı üst segmente taşıma çabalarına son verdi. Coach ve Michael Kors'ta uzun yıllar çalışmış olan Schulman, Burberry'yi daha fazla müşteriye ulaşılabilir ve uygun fiyatlı hale getirmek için fiyatları düşürdü, işten çıkarmalar yaptı ve mankenleri mağaza raflarına geri yerleştirdi.

Burberry, özel sermaye şirketi Bridgepoint Group'un kurucusu ve eski CEO'su William Jackson'ın, Gerry Murphy'nin Kasım ayında emekli olmasının ardından başkanlık görevini devralacağını açıkladı.

Burberry hisseleri piyasa kapanışı itibariyle bu yıl yüzde 8,4 oranında değer kaybetti.