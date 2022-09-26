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Dünyada 150 şehir incelendi: Konut fiyatlarında İstanbul ilk sırada

Dünyanın önemli emlak danışmanlık şirketlerinden birinin yaptığı araştırmaya göre İstanbul, son bir yılda konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. 150 şehir arasında ikinci sırayı Ankara, üçüncü sırayı ise İzmir aldı. İlk üçün Türkiye'den oluştuğu listede dördüncü sırada ise Miami var.

Dünyada 150 şehir incelendi: Konut fiyatlarında İstanbul ilk sırada

Dünya çapında 150 şehirde konut fiyat artışı incelendi. Yüzde 185 artışla İstanbul birinci oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir ve ABD'den Miami takip etti.

Dünyanın önemli emlak danışmanlık şirketlerinden Knight Frank'in araştırmasına göre Haziran 2021 ile Haziran 2022 arasında Ankara'da konut fiyatları yüzde 165, İzmir'de de yüzde 151 oranında arttı.

Dünyada 150 şehir incelendi: Konut fiyatlarında İstanbul ilk sırada - 1

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, megakent başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Antalya gibi illerde fiyatların yüksek olduğunu daha önce de tespit ettiklerini söyledi. 

KONUT FİYATLARI EN ÇOK İSTANBUL'DA ARTTI

Arsa bedelleri ve inşaat maliyetlerindeki artışın önemli bir etken olduğunu söyleyen Aşa'ya göre yeni inşaatlar çok yüksek bedelli olduğu için talep az ve bu yüzden de bir düşüş eğilimi söz konusu. 

Son bir yılda dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı şehir İstanbul oldu.

Dünyada 150 şehir incelendi: Konut fiyatlarında İstanbul ilk sırada - 2

ULUS, ETİLER, BEBEK...

İstanbul'da Beşiktaş başı çekiyor. Beşiktaş'ın Ulus, Etiler, Bebek gibi semtleri dünyada fiyatların en çok arttığı yerleşim birimleri oldu.

Beşiktaş'ı Sarıyer, Kadıköy gibi eski yerleşim yerleri takip ediyor. Uzmanlara göre fiyat artışında bu bölgelerdeki kıtlık, yani ev bulamamak ve kentsel dönüşüm etkili.

Aşa, ''Özellikle yalı ve villa gibi evlerin olduğu bölgelerde yükseliş var. Bu konuda dikkat çeken yerlerin başında Başakşehir geliyor. Özellikle yeni bir semt olduğu halde. Yine Beylikdüzü hatta Avcılar'ın bir kısmı bile fiyatların yükselmesi açısından önemli ilçeler haline geldi'' açıklamasında bulundu.

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