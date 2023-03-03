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Dünyada gıda fiyatları 11 aydır düşüşte

Dünya gıda fiyatları endeksi şubat aynda 129.8'e düştü. Böylece fiyatlarda üst üste 11 aydır düşüş görüldü.

Dünyada gıda fiyatları 11 aydır düşüşte

Dünya gıda fiyatları endeksi, şubat ayında gerileyerek, art arda 11 aylık düşüşünü yaptı.

Endeks, geçen yılın mart ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle çıktığı zirveden yüzde 19 düşmüş oldu.

Birleşmiş Milletler ve Tarım Örgütü'nün (FAO) derlediği, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayındaki 130,6 seviyesinden şubat aynda 129.8'e düştü.

Dünya gıda fiyatları endeksi, şubat ayında Eylül 2021'den beri kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

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