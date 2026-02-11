Dünyada işten çıkarma dalgası devam ediyor. Sıra elektronik devi Sharp'a geldi

Japon Today 'de yer alan habere göre Japon elektronik firması Sharp, Salı günü yaptığı açıklamada, Japonya'nın merkezindeki sıvı kristal ekran paneli fabrikalarından birini Tayvanlı ana şirketi Foxconn'a satma planının iptal olduğunu ve fabrikada bin 170 işçinin işten çıkarılacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kameyama 2 No'lu fabrikasının Ağustos ayı civarında üretimini durduracak. Bu fabrikada bulunan bin 170 işçi ise erken emeklilik yoluyla işten çıkarılacak.

Çevrimiçi bir basın toplantısında konuşan Başkan Masahiro Okitsu, LCD panallerin gelecekteki fiyat trendlerini düşündüklerini bundan dolayı binalarda yapay zeka uygulamalarına yönelmeyi planlıyor.