Dünyada petrol fiyatı endişesi

Petrol fiyatındaki son artışı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stok düşüşü tetikledi.



Ancak en önemli neden Rusya ve Suudi Arabistan'ın ek üretim kesintilerine gitmesi.



Fiyatlar arttıkça, ülkelerde enflasyonun yeniden artabileceği endişesi doğdu.



ENFLASYONA İLAVE YÜK ENDİŞESİ



Öte yandan petrol fiyatındaki artış Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz karar metnine de girmişti.



Banka, petroldeki fiyat artışının enflasyon için ilave risk yarattığını ifade etmişti.