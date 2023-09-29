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Dünyada petrol fiyatı endişesi

Küresel ekonomide yeni endişe kaynağı petrol fiyatları. Brent petrol fiyatı 97 doları aşarak 1 yılın zirvesini gördü. Petrol fiyatı son 3 ayda yüzde 30 arttı. Merkez Bankası faiz karar metninde petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye için ilave enflasyon riski yarattığını belirtmişti.

Dünyada petrol fiyatı endişesi

Dünya ekonomisinde "petrol" endişesi canlandı.

Rusya Ukrayna savaşının başlamasının üzerinden 1,5 yıl geçti.

O dönem enerji fiyatları tırmanarak ülkelerde enflasyon sorununu büyütmüştü.

Bir süredir gerileyen petrol fiyatları şimdi yeniden artışa geçti.

Geçen haftayı 91 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı yeni haftada 97 doları aştı. Brent petrol 29 Eylül itinariyle 93,09 dolardan alıcı buluyor. 

ABD STOKLARI AZALDI

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

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fiyatındaki son artışı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stok düşüşü tetikledi.

Ancak en önemli neden Rusya ve Suudi Arabistan'ın ek üretim kesintilerine gitmesi.

Fiyatlar arttıkça, ülkelerde enflasyonun yeniden artabileceği endişesi doğdu.

ENFLASYONA İLAVE YÜK ENDİŞESİ

Öte yandan petrol fiyatındaki artış Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz karar metnine de girmişti.

Banka, petroldeki fiyat artışının enflasyon için ilave risk yarattığını ifade etmişti.

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