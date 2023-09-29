Dünyada petrol fiyatı endişesi

Dünya ekonomisinde "petrol" endişesi canlandı.
Rusya Ukrayna savaşının başlamasının üzerinden 1,5 yıl geçti.
O dönem enerji fiyatları tırmanarak ülkelerde enflasyon sorununu büyütmüştü.
Bir süredir gerileyen petrol fiyatları şimdi yeniden artışa geçti.
Geçen haftayı 91 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı yeni haftada 97 doları aştı. Brent petrol 29 Eylül itinariyle 93,09 dolardan alıcı buluyor.
ABD STOKLARI AZALDI
Petrol fiyatındaki son artışı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stok düşüşü tetikledi.
Ancak en önemli neden Rusya ve Suudi Arabistan'ın ek üretim kesintilerine gitmesi.
Fiyatlar arttıkça, ülkelerde enflasyonun yeniden artabileceği endişesi doğdu.
ENFLASYONA İLAVE YÜK ENDİŞESİ
Öte yandan petrol fiyatındaki artış Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz karar metnine de girmişti.
Banka, petroldeki fiyat artışının enflasyon için ilave risk yarattığını ifade etmişti.
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