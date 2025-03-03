Dünyada sadece 1 tane üretildi: Ultra lüks telefonun fiyatı dudak uçuklattı

Lüks özelleştirme markası Caviar, Mobil Dünya Kongresi 2025'te (MWC 2025) Samsung Galaxy S25 Ultra'nın John Wick temalı özel bir versiyonunu tanıttı. Bu ultra-premium cihaz, derin siyah titanyum gövde, 24 ayar altın kaplama detaylar ve John Wick'in ikonik silahlarına atıfta bulunan bir tasarıma sahip.



Galaxy S25 Ultra Viper, 6.9 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED ekranı ile üstün görüntü kalitesi sunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan cihaz, 12GB RAM ve 1TB depolama alanı ile kullanıcılarına yüksek performans ve geniş depolama imkanı sağlıyor.



Lüksü teknolojiyle buluşturan cihaz, 200MP ana sensör, 50MP ultra geniş açı, 10MP telefoto (3x optik zoom) ve 50MP periskop lens (5x optik, 100x Space Zoom) gibi gelişmiş kamera özellikleriyle geliyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?



Samsung Galaxy S25 Ultra Viper’ın fiyatı ne kadar



Bu özel sürüm akıllı telefondan yalnızca bir adet üretilecek ve 9000 dolardan satılacak. Cihazın kime satılacağının nasıl belirleneceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Lüks tasarımları ve iş birlikleriyle öne çıkan marka: Caviar



Caviar, özelleştirilmiş lüks akıllı telefonlar ve aksesuarlar üreten bir marka. Şirket, özellikle iPhone ve Samsung Galaxy modellerini altın kaplama, değerli taşlar ve özel tasarımlarla süsleyerek benzersiz ve daha yüksek fiyatlı ürünlere dönüştürüyor. Caviar, sınırlı sayıda üretilen özel cihazlarla, koleksiyoncular ve lüks tüketim meraklılarına hitap ediyor.



Caviar, Snowflake adını verdiği özel tasarım iPhone 16 Pro Max’i 580 bin dolar fiyatla satışa sunmasıyla dikkatleri çekmişti. Bu cihaz 18 ayar beyaz altın ve 570 elmas parçasıyla süslenmiş bir modeldi.





