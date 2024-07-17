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Dünyada Trumpflasyon endişesi

Dünya ekonomisi, kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek seçimi bekliyor. Anketlere göre Donald Trump'ın seçimi kazanma ihtimali arttı. Bu gelişme küresel ekonomide "Trumpflasyon" endişesi doğurdu.

Dünyada Trumpflasyon endişesi
Trump'ın olası zaferi piyasaları nasıl etkiler?

Trump'ın olası zaferi piyasaları nasıl etkiler?

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başkanlığa bir adım daha yaklaştı. Küresel piyasalarda Trumpflasyon endişesi doğdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayı 'a hafta sonu silahlı saldırı düzenlendi. Bu suikast girişimi Trump'ın başkan seçilme ihtimalini artırdı.

Yapılan son anketlere göre, Trump salıncak eyaletlerde farkı açıyor.

Trump daha önce başkanlık yaptığı 4 yılda ekonomide büyüme yanlısı politikalar izlemişti.

Dış ticarette korumacı önlemler almış, işsizliği azaltmak için kredi ve hibe destekleri sağlamıştı.

ENDİŞELERİ ARTTI

Sık sık kazanması durumunda yine benzer adımlar atacağı mesajını da veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri uzun bir süredir enflasyon ile mücadele ediyor.

Yüzde 2'lik hedefe henüz ulaşılmış değil. Ancak enflasyonda son aylarda düşüş trendi yaşanıyor.

Trump başkan olursa enflasyonda artış döneminin yeniden yaşanabileceği endişeleri doğdu.

Trump kazanırsa Fed'i ne bekliyor?

Trump kazanırsa Fed'i ne bekliyor?

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FED BAŞKANI POWELL'I GÖREVDEN ALACAK MI?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararlarını politik bağımsızlıkla verme hedefini taşıyor.

2017 yılında Fed Başkanı Jerome Powell'ı, faiz indirmediği için eleştirmiş, "İnatçı bir çocuk gibi davranıyor" demişti.

Powell'ın görev süresi 2026'da bitiyor.

, Bloomberg Haber Ajansı'na verdiği röportajda Powell'ı görevden almak için baskı yapmayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise JP Morgan (JEY Pİ) CEO'su Jamie Dimon'ı düşündüğünü duyurdu.

Trump, anketlerde Biden'ın önüne geçti

Trump, anketlerde Biden'ın önüne geçti

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