Dünyada Trumpflasyon endişesi

Donald Trump başkanlığa bir adım daha yaklaştı. Küresel piyasalarda Trumpflasyon endişesi doğdu.



Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayı Trump'a hafta sonu silahlı saldırı düzenlendi. Bu suikast girişimi Trump'ın başkan seçilme ihtimalini artırdı.



Yapılan son anketlere göre, Trump salıncak eyaletlerde farkı açıyor.



Trump daha önce başkanlık yaptığı 4 yılda ekonomide büyüme yanlısı politikalar izlemişti.



Dış ticarette korumacı önlemler almış, işsizliği azaltmak için kredi ve hibe destekleri sağlamıştı.



ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI



Sık sık kazanması durumunda yine benzer adımlar atacağı mesajını da veriyor.



Amerika Birleşik Devletleri uzun bir süredir enflasyon ile mücadele ediyor.



Yüzde 2'lik hedefe henüz ulaşılmış değil. Ancak enflasyonda son aylarda düşüş trendi yaşanıyor.



Trump başkan olursa enflasyonda artış döneminin yeniden yaşanabileceği endişeleri doğdu.

