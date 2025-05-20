Dünyanın en büyüğü! Hisseleri bir anda yüzde 17 arttı

Hisseler Hong Kong borsasında hisse başına 263 HK$ fiyat ile ihrac edilen hisseleri ilk işlem gününde 305 HK doları seviyesini görde.



CATL halka arzı ile 35,7 milyar HK$ (4,6 milyar dolar) topladı ve 2025'teki en büyük küresel halka arz olarak kayıtlara geçti.



Çin anakarasındaki Shenzhen Borsası'nda CATL hisseleri %0,5 düşüşle yaklaşık 260 Çin yuanı seviyesindeydi.