Dünyanın en büyüğü! Hisseleri bir anda yüzde 17 arttı
Dünyanın en büyük elektrikli araç pili üreticisi Contemporary Amperex Technology'nin (CATL) hisseleri Hong Kong'daki ilk işlem gününde yaklaşık %17 yükseldi.
Hisseler Hong Kong borsasında hisse başına 263 HK$ fiyat ile ihrac edilen hisseleri ilk işlem gününde 305 HK doları seviyesini görde.
CATL halka arzı ile 35,7 milyar HK$ (4,6 milyar dolar) topladı ve 2025'teki en büyük küresel halka arz olarak kayıtlara geçti.
Çin anakarasındaki Shenzhen Borsası'nda CATL hisseleri %0,5 düşüşle yaklaşık 260 Çin yuanı seviyesindeydi.
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