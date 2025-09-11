Dünyanın en büyük bulut anlaşması

Wall Street Journal'ın haberine göre, OpenAI ve Oracle, "yaklaşık beş yıl boyunca 300 milyar dolarlık bilgi işlem gücü satın almak" için bir anlaşma imzaladı. Bu, şimdiye kadarki en büyük bulut bilişim anlaşmalarından biri.



Temmuz ayında, iki şirket, Softbank ve Başkan Trump ile birlikte duyurdukları daha geniş kapsamlı Stargate projesinin bir parçası olarak 4,5 gigawatt gücünde veri merkezleri kurmak için ortaklık kurduklarını açıkladı, ancak OpenAI'nin veri merkezleri için ne kadar ödeme yapmayı planladığını açıklamadı. Rapora göre, OpenAI'nin sözleşmesi 2027'de başlayacak.



Bu yıl 12,7 milyar dolarlık gelir beklediği bildirilen OpenAI, yarı iletken devi Broadcom ile kendi AI çipini tasarlamak için 10 milyar dolarlık başka bir sözleşme imzalamış olabilir.



Oracle CEO'su Safra Catz, Salı günü çeyrek yıllık kazançlarını açıklarken, üç isimsiz şirketin ilk çeyrekte "dört milyar dolarlık sözleşme" imzaladığını duyurdu. Catz, bu eğilimin Oracle'ın bulut altyapısı gelirini bu yıl yüzde 77 artırdığını söyledi. Genel olarak, şirket birinci çeyrekte gelecekteki sözleşme gelirlerine 317 milyar dolardan fazla eklediğini açıkladı. Bu muazzam dolar tutarı, hisse fiyatlarının yükselmesine ve Başkan Larry Ellison'ın dünyanın en zenginleri listesinin zirvesine çıkmasına neden oldu.