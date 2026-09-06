Dünyanın en büyük hava kargo şirketi, İran savaşından kaynaklanan krizi fırsata çeviriyor

Singapur merkezli SATS, Houston ve Dallas'tan İran bombalarıyla hasar gören Ortadoğu 'daki boru hatlarının yeniden inşası ve bakımı için ABD'li enerji şirketleri tarafından yapılan sevkiyatlardaki artıştan yüksek oranda kar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin CEO'su Kerry Mok, Financial Times 'a verdiği demeçte, "Son birkaç ayda ABD'den yapılan charter uçuşlarında büyük bir artış gördük, bu da Ortadoğu 'daki çatışmaların doğrudan bir sonucu." dedi ve haftada 50'ye kadar charter uçuşu gerçekleştirdiklerini belirterek bu değişimden faydalandıklarını sözlerine ekledi.

SATS'ın kargo taşımacılığındaki rolü, ABD gümrük vergileri ve İran savaşından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle ticaret modellerinin ve tedarik zincirlerinin son yıllarda nasıl yeniden şekillendiğine dair önemli bir bakış açısı sunuyor. SATS, şirketlerin teslimat sürelerini kısaltmak için deniz taşımacılığından hava taşımacılığına geçmesinden büyük ölçüde faydalandı.

Mok, "Tedarik zinciri çalışanları her zaman en az dirençli yolu bulacak ve mallarıyla ürünlerini hızlı ve verimli bir şekilde taşımalarına olanak tanıyan yerlere gideceklerdir," dedi.

SATS, Haziran ayı sonuna kadar olan çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerinde yüzde 11,3'lük bir artış bildirdi. Gelir açısından en büyük bölgesi olan Amerika kıtasında ise artış yüzde 15,4 oldu. Şirket, bu artışın yüksek değerli ve zaman açısından hassas gönderilere yönelik güçlü talepten kaynaklandığını belirtti.

Aynı dönemde SATS'ın net karı yüzde 6 oranında artarak 75 milyon Singapur dolarına (59 milyon ABD doları) ulaştı. Ancak uçuş aksamaları ve enerjiyle ilgili enflasyon nedeniyle maliyetleri de arttı ve bu da kar marjının daralmasına yol açtı.

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI YAPAY ZEKADAN KAZANÇ SAĞLIYOR

Aslen Singapur Havayolları'nın bir yan kuruluşu olan SATS, 2009 yılında ayrı bir şirket haline geldi. Mok, 2021'de CEO oldu ve iki yıl sonra Paris merkezli Worldwide Flight Services'ın 1,3 milyar euroluk satın alımını yöneterek, dünyanın en büyük hava kargo işletmecisi konumunu sağlamlaştırdı.

Singapur'daki Changi Havalimanı'nın yanında yer alan şirket, dünya çapında 57 bin kişiyi istihdam ediyor ve 27 ülkede faaliyet gösteriyor.

Mok, SATS'ın ayrıca teknoloji şirketlerinin veri merkezleri için ekipman taşımak amacıyla deniz yolu yerine hava kargo taşımacılığını tercih etmesiyle küresel yapay zeka patlamasından da fayda sağladığını söyledi.

“Veri merkezleri kuruyorsanız, bir zaman çizelgesine bağlısınız demektir. Zaman, bu açıdan kritik bir öneme sahiptir ve hızlı hareket etmeniz gerektiğini ifade eder,” diyen Mok, “Sunucu raflarının, depolama sistemlerinin ve grafik işlem birimlerinin tamamının hava yoluyla sevk edildiğini görüyoruz.” diyerek sözlerine eklemede bulundu.

Teknoloji şirketlerinin 2030 yılına kadar veri merkezlerine 7 trilyon dolar yatırım yapması bekleniyor. Korean Air ve Japan Airlines dahil olmak üzere havayolu şirketleri de yapay zeka çipleri ve veri merkezlerinin inşasında kullanılan malzemelerinin taşınmasına yönelik talebin artmasıyla kargo gelirlerinde büyük bir artış bildirdi.

"Yapay zeka altyapısına yapılan bu yatırım, bizim için büyük bir ivme kazandırıyor." dedi Mok.