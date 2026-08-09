Dünyanın en büyük kömür üreticilerinden biri, elektrik kesintileriyle mücadele ediyor

Dünyanın en büyük kömür üreticilerinden biri olan Endonezya , yaz boyunca elektrik kesintileri yaşadı ve bu durum, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisindeki evleri ve işletmeleri düzensiz elektrik akımıyla karşı karşıya bıraktı.

Endonezya geçen yıl, üreticiler için fiyatları artırma çabalarının bir parçası olarak madencilik kotalarını neredeyse dörtte bir oranında azalttı. Bu durum, İran'daki savaşla bağlantılı artan maliyetlerle birleşince, termik kömürün en büyük üçüncü üreticisi olan Endonezya'da üretimi yavaşlattı. Daha sonra, tedarikçiler kıtlığı gidermek için çabaladıkça sınırlı bir başarıyla da olsa üretimi artırdı.

Financial Times 'in haberine göre, elektriğin üçte ikisinin fosil yakıtlardan elde edildiği takımadalar genelinde en büyük darbeyi orada bulunan işletmeler yiyor.

Bu hafta Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Enerji Bakanı Bahlil Lahadalia'yı çağırarak, bakanlığına ve devlet elektrik şirketi PLN'ye, birçok bölgede hala devam eden elektrik kesintilerinin giderilmesini hızlandırmaları talimatını verdi.

KÖMÜRE BAĞIMLI BİR ENERJİ SEKTÖRÜ

Endonezya'nın, ekonomisinin önemli bir itici gücü ve paslanmaz çelik ile elektrikli araçlar için küresel tedarik zincirinin temel taşı olan nikel işleme sektörünü çalıştırması ucuz kömür santrallerine dayanıyor. Bu kıtlık, Jakarta'nın önümüzdeki 15 yıl içinde kömür santrallerini kapatma taahhüdüne ve yenilenebilir enerji altyapısına yatırım eksikliğine rağmen, kömüre olan bağımlılığını vurguluyor.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nde enerji finans analisti olan Yusuf Kresna, "Endonezya'nın enerji sektörü, bol miktarda yenilenebilir enerji potansiyeline rağmen hala büyük ölçüde kömüre bağımlı" dedi.

Kresna, “Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisinin genişletilmesi, uzun vadeli enerji güvenliğini güçlendirecektir.” diye de ekledi.

Son krizin temelinde, madencileri kömür üretimlerinin bir kısmını piyasa fiyatının altında yerli alıcılara satmaya zorlayan uzun süredir devam eden bir politika yatıyor.

Şebekeye satışlar metrik ton başına 70 dolarla sınırlandırıldı. 2018'de belirlenmiş olan bu fiyat, mevcut piyasa fiyatlarının çok altında. Bu politika, Endonezya pazarında bulunan kömür miktarını artırmak yerine, bazı alıcıları yerel olarak satmaktansa uyumsuzluk cezası ödemeye teşvik etmişti.

EN ÇOK KÜÇÜK İŞLETMELER ETKİLENDİ

Enerji Bakanlığı'nın fiyatları istikrara kavuşturmak amacıyla kömür madenciliği kotasını geçen yılki 790 milyon tondan 600 milyon tona düşürmesinin ardından, mevcut kömür miktarı da azaldı. Ortaya çıkan kıtlıktan en çok etkilenenler arasında ülkenin küçük işletmeleri yer aldı. Endonezya Mikro ve Küçük İşletmeler Birliği'ne göre, ülkedeki küçük işletmelerin büyük çoğunluğunun elektrik kesintisi durumunda herhangi bir yedek planı bulunmuyor.

Endonezya Madencilik Profesyonelleri Birliği Kömür Çalışmaları Başkanı FH Kristiono, "Üretim kotalarındaki kesintiler, uzun süredir devam eden kömür fiyatı ve kalite farklılıkları sorunuyla daha da kötüleşen elektrik kesintilerinin başlıca nedenidir" dedi.

Uzmanlar, İran savaşıyla bağlantılı olarak artan üretim maliyetleri nedeniyle iç üretim kotalarına uyulmamasının da fazlalaştığını düşünüyor.

Kresna, “Endonezya'da DMO yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler için zaten katı cezalar uygulanıyor. Buradaki zorluk, bu kuralların tutarlı bir şekilde uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktır” dedi. “Daha da önemlisi, uzun vadeli çözüm, yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırarak ve verimsiz kömürle çalışan enerji santrallerini devre dışı bırakarak DMO'ya olan bağımlılığı azaltmaktır” diye ekledi.

PLN ve enerji bakanlığı, yorum taleplerine herhangi bir yanıt vermedi. PLN, daha önce kömür kıtlığının elektrik tedarikini etkilediğini reddetmişti. Bunun yerine Java adasındaki iki büyük santralde teknik sorunlar ve Kalimantan'daki bir santralde onarım çalışmaları olduğunu belirtmişti.

Hükümet başlangıçta politikalarının elektrik kesintilerine yol açtığı fikrini de reddetti. Enerji Bakanı Lahadalia, hükümetin fiyat tavanını gözden geçirme olasılığını inceleyeceğini söyledi.

"Herhangi bir çözüm, yapısal sorunu da ele almalıdır" diyen Kristiono, iç yükümlülüklerin madenlerin kârlılığını önemli ölçüde azalttığını da sözlerine ekledi.