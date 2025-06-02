Dünyanın en büyük kumarhane pazarı! Gelirleri artıyor

Macau Oyun Kontrol ve Koordinasyon Bürosu (DICJ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kumar gelirleri Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,0 artarak 21,19 milyar pataca (MOP) olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında gelirler 20,19 milyar MOP olmuştu.



Yılın ilk beş ayında ise gelirler %1,7 artışla 97,71 milyar MOP seviyesine ulaştı.



Macau, ABD'de bulunan Las Vegas ile birlikte dünyanın en büyük kumar merkezi olarak kabul ediliyor. Macau ciro bakımından dünyanın en büyük kumarhane pazarı.



20 Aralık 1999 tarihine kadar Portekiz'e bağlı sömürge olan Macau, bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi oldu.