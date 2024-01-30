Dünyanın en büyük varlık fonundan 213 milyar dolar kar

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, 2023'te teknoloji hisselerine yaptığı yatırımlardan elde ettiği yüksek getirilerin etkisiyle 2.22 trilyon Norveç kronu (213 milyar dolar) kar açıkladı.



Norveç Varlık Fonu, 2022'de 1.64 trilyon Norveç kronluk zarar açıklamıştı.



Fonun yatırım getirisi, 2023'te yüzde 16,1 oldu. Fonun getirisi karşılaştırma için kullandığı gösterge endeksin 0,18 puan altında yer aldı.



NORVEÇ VARLIK FONU NEDİR?



Norveç Varlık Fonu, devletin petrol ve doğalgaz üretiminden elde ettiği gelirleri yurt dışındaki hisse senetlerine, tahvillere, gayrimenkullere ve yenilenebilir enerji projelerine yatırıyor.



Dünya çapında 8 bin 800'den fazla şirkette hissesi bulunan ve borsada işlem gören tüm hisse senetlerinin yüzde 1,5'ine sahip olan Norveç Varlık Fonu, dünyanın en büyük ulusal varlık fonu.

