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Dünyanın en büyük varlık fonundan "faiz" mesajı

Amerikan yatırım bankası BlackRock'un üst düzey bir yatırım sorumlusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fed'in enflasyonla mücadele etmek için mayıs ayında faiz artırmasına gerek olmayabilir.

Dünyanın en büyük varlık fonundan "faiz" mesajı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi konumunda olan BlackRock'ta Küresel Sabit Gelir Baş Sorumlusu olan Rick Rieder, geçtiğimiz ay yaşanan ve finansal bir güvensizliğe sebep olarak piyasalarda kargaşaya sebep olan "bankacılık krizi" ve son işgücü verilerilerinin ekonomisinin yavaşlamasına işaret etmesi nedeniyle, 'in enflasyonla mücadele etmek için  oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini söyledi.

Rick Rieder, "Cuma günkü yakından takip edilen Çalışma Bakanlığı istihdam raporu, ABD'li işverenlerin geçen ay güçlü bir işe alım hızını koruduğunu gösterse de, aynı zamanda yavaşlayan ücret artışları ve 3, 6 ve 12 aylık hareketli ortalamaların altında olan istihdam artışıyla da dikkat çekti" açıklamasını yaptı.

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