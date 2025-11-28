Dünyanın en büyüklerinden biri. Milyarlarca dolar dönüyordu, borsaya erişim sağlanamıyor

Her gün milyarlarca dolarlık işlemlerin yapıldığı CME Group'a ait CME borsasında işlemler durdu. Veri merkezindeki soğutma sorunu nedeniyle borsalarda işlemlerin durdurulduğu açıklandı. Sorunun çözümü için uğraşıldığını ve sistemler hazır olunca müşterilere bilgi verileceği duyuruldu.

Şirket, X hesabından "CyrusOne veri merkezlerindeki bir soğutma sorunu nedeniyle, pazarlarımız şu anda durdurulmuştur. Destek ekibimiz, sorunu yakın vadede çözmek için çalışıyor ve açılış öncesi ayrıntılar hazır olur olmaz müşterilerimize bilgi verecektir." duyurusunu yaptı.

CME BORSASI'NDA NELER ALINIP SATILIYOR

CME diğer adıyla Chicago Emtia Borsası dünyanın en büyük opsiyon ve vadeli işlem borsası olarak faaliyet gösteriyor. CME Group olarak da geçen CME borsası halka açık bir borsa ve hisseleri Nasdaq’da işlem görüyor.

Chicago emtia borsası (CME) 1898 yılında ABD’de kuruldu. İşlem platformu olarak CME Globex elektronik işlem platformu kullanılmakta ve işlemler ürün bazında farklılık göstermekle beraber 24 saat esasına göre işlem görüyor. Borsada gerçekleşen işlemlerin yüzde 90’ı Globex üzerinden gerçekleşiyor.

HANGİ ÜRÜNLER BULUNUYOR?

Micro E-mini S&P500 Vadeli İşlemler, Micro E-mini Nasdaq 100 Vadeli İşlemler, Micro E-mini Russell 2000 Vadeli İşlemler, BRLUSD Vadeli İşlemler (Brezilya Reali / Amerikan Doları), AUDUSD Vadeli İşlemler (Avustralya Doları / Amerikan Doları), GBPUSD Vadeli İşlemler (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları), Tereyağı Vadeli İşlemler, CADUSD Vadeli İşlemler (Kanada Doları / Amerikan Doları), Peynir Vadeli İşlemler, Süt Vadeli İşlemler, E-mini EURUSD Vadeli İşlemler (Euro / Amerikan Doları), EURAUD Vadeli İşlemler (Euro / Avustralya Doları), EURCAD Vadeli İşlemler (Euro / Kanada Doları), EURUSD Vadeli İşlemler (Euro / Amerikan Doları), E-mini S&P Vadeli İşlemler, 3 Aylık Eurodollar Vadeli İşlemler, Canlı Sığır Vadeli İşlemler, S&P Goldman Sachs Emtia Endeksi Vadeli İşlemler, Yağsız Domuz Vadeli İşlemler, JPYUSD Vadeli İşlemler (Japon Yeni / Amerikan Doları), E-micro EURUSD (Euro / Amerikan Doları), MXNUSD (Meksika Pezosu / Amerikan Doları), Nikkei 225 Vadeli İşlemler, NOKUSD Vadeli İşlemler (Norveç Kronu / Amerikan Doları), E-mini Nasdaq Vadeli İşlemler GBPJPY Vadeli İşlemler (İngiliz Sterlini / Japon Yeni), USDZAR Vadeli İşlemler (Güney Afrika Randı / Amerikan Doları), EURCHF Vadeli İşlemler (Euro / İsviçre Frangı), RMBUSD Vadeli İşlemler (Çin Yuanı / Amerikan Doları), EURGBP Vadeli İşlemler (Euro / İngiliz Sterlini), EURJPY Vadeli İşlemler (Euro / Japon Yeni), SEKUSD Vadeli İşlemler (İsveç Kronu / Amerikan Doları), CHFUSD Vadeli İşlemler (İsviçre Frangı / Amerikan Doları)