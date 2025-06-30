Dünyanın en büyüklerinden... İsrail'e yardım edenleri kara listeye aldı

Norveç'in en büyük özel emeklilik fonu, İsrail ordusu ve Gazze'deki savaşla olan bağlarını gerekçe göstererek iki savunma şirketini portföyünden çıkardı.



Yaklaşık 114 milyar doları denetleyen KLP Emeklilik, yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna silah sattıkları için Oshkosh Corp. veya ThyssenKrupp AG'ye yatırım yapmayacağını söyledi.



Fon, bu kararın geçtiğimiz Haziran ayında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne Gazze'de kullanılmak üzere silah tedarik eden şirketlerin tespit edildiği bir raporun ardından alındığını belirtti. Şirketlerle yapılan görüşmelerin ardından KLP, fonun yatırım kurallarına “aykırı” davrandıkları sonucuna vardıklarını söyledi.



KLP Kapitalforvaltning'in sorumlu yatırımlar başkanı Kiran Aziz yaptığı açıklamada, “Bu nedenle onları yatırım evrenimizden çıkarmaya karar verdik” dedi. 16 Haziran'dan önce KLP, Oshkosh'ta yaklaşık 19 milyon kron (1,8 milyon $) ve ThyssenKrupp'ta yaklaşık 10 milyon kron (1 milyon $) değerinde hisseye sahipti.



Oshkosh ve ThyssenKrupp sözcüleri, mesai saatleri dışında gönderilen yorum talebine yanıt vermedi.