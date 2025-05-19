Dünyanın en büyüklerinden olacak! Toyota'da dev satış

Kyodo'nun kaynak göstermeden verdiği habere göre, Toyota Industries, Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın satın alma teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.



Japon haber ajansı, devralma teklifinin Mayıs veya Haziran ayında açıklanacağını söyledi. Bloomberg geçen ay konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde Toyoda'nın Toyota Industries'i Japonya'nın en büyük bankalarının desteğiyle özel amaçlı bir araç aracılığıyla 6 trilyon Yen (41,4 milyar dolar) karşılığında satın almayı planladığını bildirmişti.



Toyota Motor sözcüsü Kyodo'nun haberiyle ilgili yorum yapmayı reddederek, her zaman holdinglerini verimli bir şekilde yönetmenin yollarını düşündüklerini ve henüz hiçbir şeye karar verilmediğini yineledi.



DEV BANKALAR KREDİ VERECEK



Bloomberg'e konuşan kişilerden biri, Toyota Industries için teklifin devam etmesi halinde, finansmanın Mitsubishi UFJ Financial Group ve Japonya'nın diğer büyük bankalarından alınan kredilerin yanı sıra Toyoda'nın kişisel yatırımlarından oluşacağını söyledi.



SÜREÇ DEVAM EDİYOR



Bloomberg'in bu ayın başlarında bildirdiğine göre, anlaşmaya dahil olan taraflar mali danışmanlarını seçerek anlaşmanın ilerlediğine işaret etti.



Dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi Toyota Motor, hükümetin adil rekabeti teşvik etme ve Japonya'nın kurumsal devleri arasında yönetişimi iyileştirme çabasının bir parçası olarak, karışık çapraz hissedarlık ağını çözmeye çalıştı.



BÜYÜKBABASI KURMUŞTU



Forkliftler, tekstil tezgahları ve Toyota'nın binek otomobilleri için parçalar üreten Toyota Industries, Toyoda'nın büyük büyükbabası Sakichi tarafından kuruldu.