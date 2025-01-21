Dünyanın en değerli markaları belli oldu

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu. Listenin ilk üç sırası yine değişmezken, zirvede Apple yer aldı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasına göre Apple'ın değeri 574,5 milyar doları buldu.

Şirketin marka değeri 2024'te 516,6 milyar dolardı. Apple'ı yaklaşık 461,1 milyar dolar marka değeriyle Microsoft; 413 milyar dolarla Google takip etti.



Listede ABD'li e-ticaret şirketi Amazon yaklaşık 356,4 milyar dolarla dördüncü, ABD'li perakende şirketi Walmart 137,2 milyar dolarla beşinci oldu



Güney Koreli Samsung 110,6 milyar dolarla altıncı, Çinli Tiktok 105,8 milyar dolarla yedinci, ABD'li Facebook 91,5 milyar dolarla sekizinci, ABD'li NVIDIA 87,9 milyar dolarla dokuzuncu, Çinli State Grid 85,6 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.



Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 190'ını ABD'li firmalar oluştururken, 55'i Çin, 36'sı Japonya, 35'i Fransa, 27'si Almanya, 17'si İngiltere menşeli olarak listede yer aldı.



Sıralamada Türk markaları ilk 500'e giremedi.