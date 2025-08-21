Dünyanın en değerli parasına sahipler... Kuveyt'te enflasyon tırmanıyor

Kuveyt'te yıllık enflasyon oranı Haziran ayındaki yüzde 2,32'den Temmuz 2025'te yüzde 2,39'a yükseldi ve Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Gıda ve içeceklerde (yüzde 5,63 - Haziran ayındaki yüzde 5,11) ve çeşitli mal ve hizmetlerde (yüzde 4,86 - yüzde 4,80) fiyatlar daha hızlı arttı. Aynı zamanda, ulaşım maliyetleri daha düşük bir hızda düştü (yüzde -1,75 - yüzde 1,81), enflasyon konut yüzde 0,98), sigara ve tütün (yüzde 0,07) ve restoran ve otellerde (%1,94) sabit kaldı. Öte yandan, giyim ve ayakkabı (yüzde 3,70 - yüzde 3,93), ev eşyaları ve bakım ekipmanları yüzde 3,22 - yüzde 3,30), sağlık (yüzde 2,85 - yüzde 2,94), iletişim (yüzde 0,48 - yüzde 0,64) ve eğlence ve kültürde (yüzde 1,76 - yüzde 1,92) enflasyon azaldı. Aylık bazda tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0,22 arttı ve bir önceki ayın yüzde 0,29'luk artışından biraz geriledi.