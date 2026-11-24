Intesa Sanpaolo SpA, dünyanın en eski bankası Banca Monte dei Paschi di Siena SpA için 33 milyar Euro'luk (36 milyar dolar) devralma teklifini yatırımcılara sunarak, bu bankanın bağımsızlığını sona erdirebilecek bir süreci başlattı.

Monte Paschi hissedarları hisselerini Salı gününden itibaren satmaya başlayabilir ve son gün 22 Ocak olarak belirlendi. Intesa, kabul eşiğini üçte iki olarak belirledi ancak bunu yüzde 50'ye düşürme olasılığını da açık bıraktı.

1472 YILINDA KURULDU



Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ( MPS ), 1472 yılında İtalya 'nın Siena şehrinin daha yoksul kesimlerine yardım etmek amacıyla bir rehinci dükkanı olarak kurulan bir İtalyan kredi kuruluşu. Dünyada hala faaliyette olan en eski banka olarak kabul ediliyor.

Banca Widiba ve Mediobanca (2025'te satın alındı) dahil olmak üzere diğer grup şirketleriyle birlikte, Intesa Sanpaolo ve UniCredit'ten sonra İtalya'nın üçüncü büyük bankacılık grubundan biri olarak faaliyet gösteriyor.

Geleneksel bankacılığa ek olarak, grubun faaliyetleri arasında varlık yönetimi, özel bankacılık ( yatırım fonları , özel müşteriler için varlık yönetimi, emeklilik fonları ve hayat sigortası poliçeleri), yatırım bankacılığı ve yenilikçi kurumsal finansman ( proje finansmanı , özel sermaye ve finansal danışmanlık ) yer alıyor.