Dünyanın en ölümcül uçağı: Yeni güvenlik riski uyarısı!

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının motorlarına ilişkin kritik bir güvenlik riski tespit etti.

Kurum, CFM International’ın ürettiği LEAP-1B motorlarda kuş çarpması gibi durumlarda oluşabilecek hasarın, kokpite veya yolcu kabinine duman sızmasına yol açabileceği konusunda acil uyarı yayınladı.

"AŞIRI TEHLİKELİ"

Uyarı, Southwest Airlines’ın iki farklı uçuşunda yaşanan kuş çarpması olaylarının ardından gündeme geldi. NTSB, havalandırma sistemine sızan dumanın pilotların bilinç kaybına yol açabileceğini belirterek durumu “aşırı tehlikeli” olarak sınıflandırdı.



Kurumdan yapılan açıklamada, “Bu uçakları işleten uçuş ekiplerinin potansiyel tehlikenin tam olarak farkında olmayabileceğinden endişeliyiz” ifadeleri yer aldı.

BOEİNG VE GE HAREKETE GEÇTİ



NTSB, Boeing’in söz konusu riskin ardından uçuş kılavuzlarında güncellemeye gittiğini duyurdu. Motor üreticisi GE Aerospace ise CNN’e yaptığı açıklamada, “NTSB’nin önerileriyle aynı çizgideyiz. Uçak üreticileriyle birlikte sistemin kapasitesini artırmak için çalışıyoruz” dedi. Boeing de CFM International ile birlikte yazılım tasarım güncellemesi üzerinde çalışıldığını ve bu süreci desteklediklerini açıkladı.

EN ÖLÜMCÜL MODEL



737, Boeing’in bugüne kadar en fazla ölümlü kazaya karışan modeli olarak kayıtlara geçti.

Kazaların ardından 737 uçakları dünya genelinde yere indirilmiş, Boeing’in şeffaflık politikası ve pilotlara yeterli eğitim vermemesi yoğun eleştirilere yol açmıştı.