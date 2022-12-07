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Dünyanın en zengin insanı yine Musk

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Fransız iş insanı Bernar Arno'nun, Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı olduğunu açıkladı. Duyurudan 20 dakika sonra Musk, Arno'dan unvanını geri aldı.

Dünyanın en zengin insanı yine Musk

, Tesla hisselerindeki keskin düşüşün ve Twitter'ı 44 milyara satın almasının ardından dünyanın en zengin insanı unvanını kısa süreliğine kaybetti.

Lüks marka Lui Viton'un ana şirketi LVMH'nin CEO'su Arno 185,3 milyar dolarlık servetle 1. sıraya yükseldi.

Musk'sa 20 dakikadan kısa sürede eski unvanını ele geçirdi. Eylül 2021'den bu yana listesinde ilk sırayı elinde tutan Musk'ın net serveti 185,7 milyar dolar.

Musk, unvanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan devraldı.

FORBES'İN GERÇEK ZAMANLI LİSTESİ

Dünyanın en zengin insanı yine Musk - 1

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