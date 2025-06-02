Dünyanın en zengin insanının maaşı ne kadar olmalı?

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın Tesla’daki maaş paketi bir kez daha tartışma konusu oldu. Elektrikli araç devi Tesla, CEO’su Musk’a nasıl ödeme yapılacağı konusunda yeni bir karar sürecine girdi. Şirketin yönetim kurulu, Musk’ın maaşını yeniden değerlendirmek üzere özel bir komite oluşturdu.



Geçtiğimiz yıl, ABD’nin en büyük 500 şirketi arasında en düşük maaşlı CEO unvanına sahip olan Musk için oluşturulan bu komite, yeni bir ödeme modeli belirlemek üzere toplanacak. Peki, dünyanın en zengin insanına ne kadar maaş verilmeli?



KURUCULARA ÖDEME YAKLAŞIMLARI DEĞİŞİYOR



CEO maaşları şirketten şirkete değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Taser üreticisi Axon’un CEO’su Rick Smith, 165 milyon dolarlık hisse senedi ile en yüksek maaş alan CEO oldu. Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ise çoğunluğu kişisel güvenlik harcamalarına ayrılan 27 milyon dolar aldı. Diğer yandan Michael Dell 3,1 milyon dolarken alırken, Warren Buffett yalnızca 405 bin dolarlık maaş ve güvenlik ödemesi aldı.



Siyaset, akademi ve spor dünyasında da büyük farklılıklar dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump yıllık 400 bin dolar alırken, Harvard Üniversitesi Başkanı’nın geliri 1 milyon doları aşıyor. Beyzbol yıldızı Juan Soto ise 15 yıllık anlaşmasıyla 800 milyon dolara kadar kazanabilecek.



MUSK'A ÜÇ ÖDEME SEÇENEĞİ MASADA

1. “Büyük oyna, büyük kazan” modeli

Ücret danışmanlığı firması Johnson Associates’in yönetici direktörü Alan Johnson’a göre, Musk’ın Tesla’daki rolü daha net çizilmeli ve katılımına göre ödeme yapılmalı. Johnson, “Kalır ve değer yaratırsanız, çok fazla para kazanırsınız. Ancak katılım sağlamazsanız, ödeme de yapılmamalı” diyor. J

ohnson ayrıca Tesla’nın yeni maaş yapısını daha sade hale getirmesi gerektiğini belirtiyor.

2. CEO gibi ödeme yapın

Farient Advisors’ın CEO’su Robin Ferracone ise Musk’ın hisse taleplerinin maaş paketiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunuyor. Ferracone, “Şirkette daha fazla hisse istiyorsa, gidip satın almalı,” diyor. Ona göre, yönetim kurulu, Musk’ın satın aldığı hisselere ortaklık bazlı bir plan getirebilir.

3. “Herkes gibi” ödeme modeli

Axon CEO’su Rick Smith’in önerdiği üçüncü modelde, şirket çalışanlarıyla aynı maaş sistemi geçerli oluyor. Smith, 2024 maaş paketinin hisse performansına dayalı bir sistem olduğunu ve tüm çalışanlara açık olduğunu belirtiyor. Smith, “Herkesin aynı ölçütlere göre hizalanmasının faydalarını görüyoruz” diyerek bu yöntemin sürdürülebilirliğine dikkat çekiyor.

KARAR YAKINDA BELİRLENECEK

Tesla’nın yeni maaş planı, sadece Musk’ın alacağı ödeme açısından değil, şirketin gelecekteki liderlik yaklaşımını da şekillendirecek. Yönetim kurulunun önünde kritik bir soru var: Şirketin kurucusu ve en büyük vizyoneri olan Musk’a nasıl ve ne kadar ödeme yapılmalı?

