Dünyanın en zenginleri arasında… AB'ye Trump tavsiyesi

LVMH CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault, Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Trump'ın ticaret taleplerine karşı tutumunu yumuşatması ve gümrük vergilerinden kaçınmak ve Avrupa'daki istihdamı korumak için bir anlaşma müzakere etmesi gerektiğini söyledi.



Arnault, Brüksel ve Washington arasındaki görüşmelerin "başarılı olmak amacıyla ve dolayısıyla karşılıklı tavizlerle" ele alınması gerektiğini söyledi. "Şimdilik iyi gitmediği izlenimini edindim" dedi.



Gümrük vergilerinden kaçınmak için aktif olarak lobi yaptığını söyledi ve grubunun konyak ve şarap işinin ticari gerilimlerden özellikle etkilendiğini belirten Arnault, "İngilizlerin ne yaptığını görüyorsunuz, çok iyi müzakere ettiler. Mütevazı imkanlarımı ve bağlantılarımı kullanarak Avrupa'yı da benzer şekilde yapıcı bir tutum benimsemeye ikna etmeyi başaracağımı umuyorum" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri LVMH'nin en önemli pazarı ve yıllık satışlarının %25'ini oluşturuyor.