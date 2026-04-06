Dünyanın gözü iki gemide, Hürmüz'ü geçemediler, geri dönüyorlar
06.04.2026 08:49
Son Güncelleme: 06.04.2026 11:39
İki LNG yüklü gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişiminde bulundu.
ABD ve İran arasında devam eden savaş nedeniyle kapalı tutulan Hürmüz Boğazı'ndan iki LNG gemisi geçmek için hamlede bulundu.
Katar'dan yükledikleri LNG'yi taşıyan iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için harekete geçti. Bir tanesinin hedef Çin olarak görünürken diğer geminin gideceği lokasyon belirtilmedi. Gemiler Hürmüz girişinden tornistan yaptı.
SAVAŞTAN BU YANA İLK İHRACAT
İki gemi eğer Hürmüz Boğazı'ndan vurulmadan geçerse, savaşın başlamasından bu yana bölge dışındaki alıcılara yapılacak ilk ihracat olarak kayıtlara geçecekti.
GEMİLERİN İSİMLERİ BELLİ
Al Daayen ve Rasheeda adlı tankerler Hürmüz Boğazı'na girmek üzere ilerlediler. Gemiler savaş nedeniyle körfezde bekliyordu.
GEMİLER GERİ DÖNDÜ
İki gemi bir süre yan yana ilerleyip hızlarını eşitleyerek Hürmüz'ü geçmeye çalıştı. Hürmüz Boğazı girişine yaklaştıkları anda gemi takip sistemine göre tornistan yaparak yeniden Körfez'e yöneldiler ve Hürmüz geçişi şimdilik başarısız oldu.
Gemiler geri dönme kararı aldı.
İRAN GEÇİŞİ KONTROL ALTINDA TUTUYOR
İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişini kontrolünde tutuyor ve düşman gemilerinin havaya uçurulacağını belirtiyordu. LNG teslimatının Çin'e gerçekleştirilecek olması nedeniyle İran'ın geçişe onay vereceği bekleniyordu.
Fransa ve Japonya gibi ABD'ye yakın görülen ülkelerle bağlantılı gemilerin geçişine son günlerde izin verildiği görülüyor.
TRUMP YARINA KADAR İZİN VERDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için yarına kadar müddet verdi. Aksi halde İran'daki enerji ve su kaynaklarının bombalanacağını açıkladı.