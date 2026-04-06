Dünyanın gözü iki gemide, Hürmüz'ü geçemediler, geri dönüyorlar

Katar'dan yükledikleri LNG'yi taşıyan iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için harekete geçti. Bir tanesinin hedef Çin olarak görünürken diğer geminin gideceği lokasyon belirtilmedi. Gemiler Hürmüz girişinden tornistan yaptı.

SAVAŞTAN BU YANA İLK İHRACAT

İki gemi eğer Hürmüz Boğazı'ndan vurulmadan geçerse, savaşın başlamasından bu yana bölge dışındaki alıcılara yapılacak ilk ihracat olarak kayıtlara geçecekti.

GEMİLERİN İSİMLERİ BELLİ

Al Daayen ve Rasheeda adlı tankerler Hürmüz Boğazı'na girmek üzere ilerlediler. Gemiler savaş nedeniyle körfezde bekliyordu.

GEMİLER GERİ DÖNDÜ

İki gemi bir süre yan yana ilerleyip hızlarını eşitleyerek Hürmüz'ü geçmeye çalıştı. Hürmüz Boğazı girişine yaklaştıkları anda gemi takip sistemine göre tornistan yaparak yeniden Körfez'e yöneldiler ve Hürmüz geçişi şimdilik başarısız oldu.