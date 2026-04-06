Dünyanın gözü iki gemide, Hürmüz'ü geçmeye çalışacaklar

Katar'dan yükledikleri LNG'yi taşıyan iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için harekete geçti. Bir tanesinin hedef Çin olarak görünürken diğer geminin gideceği lokasyon belirtilmedi.

SAVAŞTAN BU YANA İLK İHRACAT

İki gemi eğer Hürmüz Boğazı'ndan vurulmadan geçerse, savaşın başlamasından bu yana bölge dışındaki alıcılara yapılacak ilk ihracat olarak kayıtlara geçecek.

GEMİLERİN İSİMLERİ BELLİ

Al Daayen ve Rasheeda adlı tankerler Hürmüz Boğazı'na girmek üzere ilerliyorlar. Gemiler savaş nedeniyle körfezde bekliyordu. Gemiler 17 ve 9 knot hızla seyirlerine devam ediyor.

İRAN GEÇİŞİ KONTROL ALTINDA TUTUYOR

İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişini kontrolünde tutuyor ve düşman gemilerinin havaya uçurulacağını belirtiyordu. LNG teslimatının Çin'e gerçekleştirilecek olmasından dolayı gemilerin geçişine izin verileceği beklentisi artıyor.

Fransa ve Japonya gibi ABD'ye yakın görülen ülkelerle bağlantılı gemilerin geçişine son günlerde izin verildiği görülüyor.

TRUMP YARINA KADAR İZİN VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için yarına kadar müddet verdi. Aksi halde İran'daki enerji ve su kaynaklarının bombalanacağını açıkladı.