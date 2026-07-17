Dünyanın ilk açık denizdeki veri merkezi enerjisini doğalgazdan alacak

Londra merkezli doğalgaz arama şirketi Orcadian Energy, Norfolk'taki Great Yarmouth kıyılarından 65 mil açıkta bir enerji santrali ve yapay zeka veri merkezi kurma projelerini açıkladı.

The Telegraph 'in haberine göre şirket, veri merkezine elektrik sağlayan enerji santralini besleyecek olan Earlham doğalgaz sahası üzerinde yeni platformlar inşa etmeye hazırlanıyor.

Gazın yakılmasıyla oluşan karbondioksit daha sonra doğrudan deniz tabanının altına pompalanacak ve şirket bunun veri merkezini Britanya'nın en çevreci veri merkezlerinden biri yapacağını iddia etti.

AIM borsasında işlem gören ve doğalgaz sahası için lisansa sahip olan Orcadian şirketi, Google, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devlerine depolama alanı satmayı planladığını ve bu planın, artan veri merkezi talebinin İngiltere'nin elektrik şebekesi üzerindeki baskısını daha da arttırmasını önleyeceğini belirtti.

Orcadian'ın CEO'su Stephen Brown, yapay zekâ devrimiyle tetiklenen işlem gücüne olan talebin dünya çapındaki elektrik talebi tahminlerini alt üst ettiğini belirtti. Brown, "Deniz açıklarında kurulu enerji santrallerinin, deniz açıklarında kurulu veri merkezleriyle birlikte bu talebin bir kısmını karşılamaya yardımcı olabileceğine inanıyoruz."diye ekledi.

Planlara göre, Earlham rezervuarından ve Orwell adı verilen yakındaki bir sahadan gaz, tek bir açık deniz platformu aracılığıyla çıkarılacak ve daha sonra bir enerji santralinin bulunduğu bitişik bir yapıya boru hattıyla taşınacaktı. Gazın yakılmasıyla oluşan karbondioksit daha sonra yakalanıp deniz tabanının altına geri pompalanacak, üretilen elektrik ise üçüncü bir platformda bulunan 200 megavatlık bir veri merkezine enerji sağlayacaktı.

Tipik bir doğalgaz sahasının aksine, anakaraya geri bağlantı için boru hattına ihtiyaç duymayan Earlham sahası, şebekeye doğrudan bağlanmak yerine verileri kablolar aracılığıyla geri iletecek.

Orcadian, dünya çapında inşa edilen devasa yeni teknoloji merkezlerine karşı artan protestoların ortasında, bu konseptin, veri merkezlerinin insanların yaşam alanlarından çok uzakta inşa edilebilmesine imkan sunduğunu vurguladı.

Şirket, bu planın benzer projelerden oluşan bir ağın sadece ilk aşaması olabileceğini ve birlikte bir gigawatt'a kadar güç sağlayabilecek çok sayıda enerji santrali ve veri merkezi salonunun planlandığını da sözlerine ekledi.

Earlham sahasındaki gazın zaten yüksek oranda karbondioksit içermesi ve bu durumun, gazın geleneksel kullanım için temizlenmesini pahalı hale getirmesi, en önemli etkenler arasında.

ARTAN ENERJİ TALEPLERİ

Yapay zeka şirketleri, veri merkezi projelerinin hızla artan enerji taleplerini karşılamak için denizaşırı enerji projelerine yöneliyor. Ancak şimdiye kadar bunlar çoğunlukla gelgit enerjisi veya rüzgar enerjisine dayanan deneylerden ibaretti.

Çin, bu alanla ilişkili olarak, yüzen rüzgar türbinleriyle çalışan bir su altı veri merkezi geliştirmişti. Güney Koreli Samsung da, doğalgaz yakıt hücreleriyle çalışarak yüzen veri mavnaları üretiyor.

Teknoloji milyarderi Peter Thiel ise, yüzen ve dalgalarla çalışan otonom veri merkezleri geliştiren bir girişim şirketine destek vermişti.

"Earlham için geliştirilen bu konsept, açık denizdeki bir veri merkezine düşük karbonlu enerji sağlamaya odaklanıyor ve dönüştürücü olma potansiyeli taşıyor."diyerek açıklamalarına devam eden Brown, “Bu projenin, hükümetin 2030 yılına kadar temiz bir Birleşik Krallık enerji sistemi vizyonunu desteklediğine, aynı zamanda hükümetin enerji güvenliği hedeflerini karşıladığına ve en önemlisi de, devasa bir veri merkezinin inşasını mümkün kıldığına inanıyoruz.”diye ekledi.