Dünyanın kilitlendiği Hürmüz görüşmesi. Petrol fiyatlarına anlaşma freni

WTI petrol varil başına 92 dolara, Brent petrol ise 98 dolara doğru gerileyerek, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek ve İran limanlarına uygulanan ABD ablukasını kaldırabilecek aşamalı bir anlaşmayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından iki günlük yükselişin ardından düşüş yaşadı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Katar yetkililerinin arabuluculuğuyla bir atılım sağlamaya yönelik çabaların sürdüğü bildirildi. İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü koruması gerektiğini ve ABD askeri baskıyı hafifletmedikçe ve ablukayı kaldırmadıkça bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini savundu.

Bu arada, Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelere açık olduğunu ancak yaptırım kampanyası ve abluka sonrasında güçlü bir konumda olduğu göz önüne alındığında ABD'nin müzakereye pek ihtiyacı olmadığını vurguladı.

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husi militanlarının Yanbu ve Taif de dahil olmak üzere Suudi şehirlerine füze fırlatmasının ardından Ortadoğu'daki gerilimler tırmandı. Son kazanımlara rağmen, ABD petrol gösterge fiyatının hafta boyunca yaklaşık %2 düşüş göstermesi bekleniyor.