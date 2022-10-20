Dünyanın toptancı merkezi Dünya Kupası için meşgul

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık günleri arasında Katar’da düzenlenecek.



Son günlerde, Yiwu Uluslararası Ticaret Pazarı’nın spor ürünleri bölümünde, hediyelik eşya, futbol topu, forma ve bayrak gibi Dünya Kupası ile ilgili çeşitli ürünlere ilgi arttı.

Bayrak satan bir mağazanın sahibi He Jinqi, başta Panama, Arjantin ve ABD olmak üzere yurt dışından alınan siparişlerin haziran ayından bu yana arttığını söyledi. Başka bir toptancı Tong Guijuan da "Bu yıl, Dünya Kupası ile ilgili ürünler için siparişlerle meşgulüz" dedi.

Yiwu Uluslararası Ticaret Pazarı’ndaki bir oyuncak şirketinin 1000 metrekarelik deposu, Meksika, Brezilya, Arjantin ve ABD’ye gönderilmek üzere hazırlanan büyük bir ürün stoku ile dolu. Şirket yetkilisi, "Tam kapasite çalışıyoruz. Her gün iki veya üç kamyon mal gönderiyoruz" dedi.

Bu arada, talepler gibi, pazardaki lojistik şirketlerinin üzerindeki baskı da büyük. Zhejiang'dan Ortadoğu'ya deniz taşımacılığı yaklaşık bir ay sürdüğü için Dünya Kupası ile ilgili tüm ürünler ekim ayından önce gönderilmek zorunda.

Yerel lojistik şirketleri de son yıllarda 7/24 çalışma temposuna geçti. Yiwu Limanı, konteynerler ve kamyonlarla dolup taşıyor.



"NAKLİYE KONUSUNDA ZİRVEDEYİZ"

Zeng Xibao, bir lojistik şirketinin patronu. Temmuz ayından bu yana günde iki konteyner Dünya Kupası ürünü gönderdiklerini söyleyen Zeng, "Nakliye konusunda hala zirvedeyiz. Bu yılki Dünya Kupası’nın Katar'da olmasına rağmen, futbolun popüler olduğu Avrupa, ABD ve Latin Amerika'ya teslim edilen ürün miktarı oldukça fazla" dedi.

Yiwu yerel yönetimi de Dünya Kupası ürünlerinin deniz yoluyla taşımacılığını kolaylaştırmak için eylül ayı ortasında özel bir rota açtı. Ningbo ve Shanghai’den gelerek güzergâh üzerinde seyreden gemiler, kalkışlarından sonra 20 ila 25 gün içinde Katar'daki Hamad Limanı'na ulaşacak.

8 AYDA 1,36 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Yiwu Spor ve Fitness Ürünleri Birliği'nin tahminlerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında Yiwu, 3 milyar 820 milyon yuan (yaklaşık 537 milyon ABD Doları) değerinde spor malzemesi ve 9 milyar 660 milyon yuan (yaklaşık 1,36 milyar ABD Doları) değerinde oyuncak ihraç etti.

Futbol topları, formalar, atkılar, süsler ve yastıklar dahil olmak üzere uluslararası pazarda yer alan FIFA Dünya Kupası’na ilişkin ürünlerin yaklaşık yüzde 70'i Yiwu’dan geliyor.

