Düşük faiz mortgage'a yönlendirdi

Mortgage Bankers Association verilerine göre, ABD'de ipotek başvurularının hacmi, 12 Eylül'de sona eren dönemde bir önceki haftaya göre yüzde 29,7 arttı. Bu, Ocak ayından bu yana en keskin büyüme oranı ve Mart 2020'de faiz oranlarının düşmesinden bu yana en yüksek ikinci oran oldu.



Bu sonuç, referans ipotek oranlarında 10 baz puanlık bir düşüşle uyumluydu ve bir önceki haftaki 15 baz puanlık düşüşü, kötümser işgücü piyasası verilerinin uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirilerini düşürmesiyle neredeyse bir yılın en düşük seviyesine çıkardı.



Kısa vadeli faiz oranlarındaki değişikliklere daha duyarlı olan bir ipotek yeniden finansmanı sözleşmesi için başvuru hacimleri, bir önceki haftaya göre yüzde 60 arttı ve ortalama kredi büyüklükleri bir dizi en yüksek seviyeye ulaştı. Buna karşılık, yeni bir ev satın almak için ipotek başvuruları yüzde 3 arttı.