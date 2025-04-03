Düşük vergi Türkiye için fırsat mı?

ABD, Türkiye'nin aralarında bulunduğu 185 ülkeye ek gümrük vergisi getirdi. Türkiye vergi listesinde yüzde 10 ile en düşük grupta yer alıyor.



NTV canlı yayınına katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, gelişmenin avantaj yaratabileceğini belirtti.



Gültepe, "Türkiye açısından bakınca minimum dünyada tüm ülkelere yüzde 10 vergi uygulaması koydu. Türkiye yüzde 10 içerisinde. Diğer ülkelere bakınca tabi ülkemiz açısından sevindirici duruyor şu anda." ifadelerini kullandı.



Sektörel bazda çalışmaların devam ettiğini belirten Gültepe, "Amerika ile ticaret hacmi diğer uygulamalardan çok fazla değil. Çok fazla cari açık verdiği bir ülke değiliz. Toplamda 29 milyar gibi bir hacmi var." değerlendirmesinde bulundu.



Amerika ile ticareti karma heyetlerle artırma niyetleri olduğuna dikkat çeken Gültepe, Türkiye'nin avantajlı göründüğünü kaydetti.



Gültepe, "Bu avantaj rekabet gücümüzü biraz daha iyileştirrirse inanıyorum ki iki ülke arasında çok kısa dönemde ticaret hacmi 100 milyar dolar olacak." ifadelerini kullandı.



Vergi ortalamasının yüzde 25 olduğuna vurgu yapan TİM Başkanı, "Türkiye, avantajlı durumda gözüküyor. Rekabetçilik konusundaki iyileştirmeler de olursa ihracat konusunda Avrupa Birliği sonrası Amerika olabilir. Karşılıklı olarak büyüme potansiyeli var gibi duruyor." dedi.