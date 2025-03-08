Düşüşün arkasındaki sebep belli oldu: ABD’nin kripto rezerv hamlesi BTC’ye yaramadı

ABD hükümeti, 6 Mart 2025'te Stratejik Bitcoin Rezervi'ni (SBR) oluşturmak için yürütme emrini imzaladı. Ancak bu gelişme, piyasada beklenen olumlu etkiyi yaratmadı ve Bitcoin fiyatı 5.000 dolar gerileyerek 88.300 dolara düşmesinin ardından 8 Mart’ta Türkiye saati ile 10:30’da düşüşünü derinleştirerek 86.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto yatırımcısı ve Wolf of All Streets podcast sunucusu Scott Melker, fiyat hareketini ve rezervin uzun vadeli etkilerini analiz etti.



ABD'NİN YENİ DİJİTAL VARLIK POLİTİKASI



Donald Trump, 2024 yazında Nashville Bitcoin Konferansı’nda, ABD hükümetinin Bitcoin rezervi oluşturacağını açıklamıştı. Bu açıklamayla eş zamanlı olarak, Senatör Cynthia Lummis, ülkenin beş yıl içinde bir milyon Bitcoin edinmesini öneren bir yasa tasarısı sundu. Beklentiler, Trump’ın göreve gelir gelmez bu planı uygulamaya koyması yönündeydi. Ancak göreve başlama konuşmasında kripto para konusuna hiç değinmemesi ve yalnızca Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’in affına odaklanması, yatırımcılar arasında hayal kırıklığı yarattı.



Trump yönetimi, aylar süren spekülasyonların ardından, hükümetin Bitcoin satın almayacağını, ancak el konulan Bitcoin’lerden oluşan bir stok oluşturacağını duyurdu. Bu, Senatör Lummis’in öngördüğü aktif Bitcoin alım stratejisinden önemli ölçüde farklıydı. Hükümetin rezervi, vergi mükelleflerinin fonları kullanılmadan, yalnızca müsadere edilen ve ele geçirilen varlıklarla büyüyecek.



Buna ek olarak, aynı tarihte Dijital Varlık Stokları adlı başka bir girişim de başlatıldı. Bu stok, Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Ripple (XRP) gibi diğer büyük kripto varlıkları içerecek. Ancak bazı eleştirmenler, Beyaz Saray'ın kripto çarı olarak atanan David Sacks’ın bu rezervlerden dolaylı yoldan kazanç sağlayabileceğini öne sürdü. Sacks, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.



"UZUN VADEDE YENİDEN YÜKSELECEK"



Stratejik Bitcoin Rezervi duyurusu öncesinde, birçok yatırımcı hükümetin piyasadan aktif olarak Bitcoin satın almasını bekliyordu. Ancak bunun yerine, sadece ele geçirilen Bitcoin'lerin tutulacağı açıklandı. Bu durum, yatırımcı beklentileriyle örtüşmeyince fiyat sert bir şekilde düştü.



Scott Melker, Wolf Den bülteninde bu gelişmeye "başardık" diyerek olumlu yaklaştı ve Bitcoin’in stratejik bir varlık olarak tanınmasını "ABD'nin Bitcoin konusundaki en büyük adımı" olarak nitelendirdi. Melker'e göre, ABD, Bitcoin rezervi açısından Çin'in gerisinde kalmayı göze alamaz ve bu hamle küresel ölçekte Bitcoin talebini artıracak bir rekabeti tetikleyecek.



Bitcoin fiyatındaki kısa vadeli düşüşü değerlendiren Melker, bu hareketin "likiditenin düşük olduğu bir piyasada büyük haberlerin tetiklediği kaldıraçlı işlemlerin temizlenmesi" olduğunu belirtti. Ona göre, büyük yatırımcılar bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirecek ve uzun vadede fiyat yeniden yükselecek.



GENEL OLARAK OLUMLU DEĞERLENDİRİLDİ



Stratejik Bitcoin Rezervi’nin detayları açıklandıktan sonra kripto topluluğunda karışık tepkiler görüldü. Özellikle, hükümetin Bitcoin satın almak yerine sadece el konulan varlıkları saklayacak olması, bazı yatırımcılar tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı.



Bitwise Invest'ten Jeff Park, yürütme emrini eleştirerek, "Bu stratejik bir hamle değil, büyük bir pump-and-dump operasyonuydu ve artık bittiği için mutluyum" dedi.



Öte yandan, kripto destekçileri genel olarak bu kararı olumlu değerlendirdi. Senatör Lummis, planının hayata geçirilmemesine rağmen girişimi desteklediğini açıkladı. Ancak Kongre'nin sürece dahil edilmemiş olmasını eleştirdi.



Sosyal medya platformu X’te "Bitcoin Terapisti" adıyla bilinen bir Bitcoin yatırımcısı bu yürütme emrini "son dört yıl içinde gördüğü en iyimser haber" olarak tanımladı. Ona göre, ABD'nin bu adımı, Bitcoin'in uzun vadeli küresel kabulünü hızlandıracak.



ABD'NİN REZERVİ KÜRESEL FİNANSI YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR



ABD hükümetinin Bitcoin’i stratejik bir varlık olarak tanıması ve el konulan Bitcoin'lerden oluşan bir rezerv kurması, küresel finans dünyasında yankı uyandırdı. Bitwise Asset Management Araştırma Başkanı Ryan Rasmussen, bu hamlenin Bitcoin’in benimsenmesini hızlandıracağını, meşruiyetini artıracağını ve hükümet baskısı korkularını ortadan kaldıracağını belirtiyor.



KÜRESEL YARIŞ BAŞLATABİLİR



7 Mart’ta yaptığı açıklamada Rasmussen, ABD'nin Bitcoin rezervinin küresel finans sisteminde köklü değişikliklere yol açabileceğini ifade etti. ABD’nin bu adımının bir dalgalanma etkisi yaratacağını ve diğer hükümetleri, finansal kurumları ve yatırım fonlarını da benzer şekilde Bitcoin rezervi oluşturmaya yönlendireceğini belirtti.



Rasmussen, Bitcoin rezervi oluşturmanın uluslararası düzeyde kabul görmesini sağlayacağını ve diğer ülkelerin de BTC biriktirmeye başlayacağını öne sürdü. ABD'nin Bitcoin’i resmi olarak stratejik bir varlık olarak tanımasının, diğer devletler tarafından da benimsenmesine yol açacağını ve böylece Bitcoin’in küresel finans sistemine daha derinlemesine entegre olacağını dile getirdi.



Ayrıca Rasmussen, finans sektöründe de önemli bir değişim yaşanacağını düşünüyor. ABD hükümetinin Bitcoin’i elinde tutması, servet yöneticileri, emeklilik fonları ve finansal kuruluşlar için bir referans noktası olabilir. Şu ana kadar düzenleyici belirsizlik nedeniyle Bitcoin’e mesafeli yaklaşan bu kurumların, devletin bu hamlesiyle kripto para piyasasına ilgisinin artabileceği belirtiliyor.



FİYAT İSTİKRARSIZLIĞI ENDİŞESİ



Piyasada bazı yatırımcılar, ABD’nin elindeki Bitcoin’i satıp fiyat istikrarsızlığı yaratabileceğinden endişe ediyor. Ancak Rasmussen, hükümetin Bitcoin biriktirmeye devam edeceğini ve bu durumun uzun vadede varlığa olan güveni artıracağını savunuyor. ABD hükümetinin Bitcoin'i yasaklama olasılığının da artık "kesinlikle sıfır" olduğunu vurguluyor.



Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) Matt Hougan da Rasmussen ile benzer görüşleri paylaşıyor. Hougan, ABD'nin Bitcoin’i stratejik bir varlık olarak kabul etmesi durumunda diğer ülkelerin de benzer bir yol izleyeceğini ve küresel çapta bir Bitcoin yarışı başlayabileceğini öngörüyor.



4 Mart’ta yaptığı açıklamada Hougan, El Salvador, Butan ve Abu Dabi gibi ülkelerin zaten Bitcoin satın aldığını ve birçok ülkenin bu süreci yakından takip ettiğini belirtti. "Eğer Honduras, Meksika veya Guatemala’ysanız ve El Salvador’un yanı sıra şimdi ABD’nin de Bitcoin satın aldığını görüyorsanız, gerçekten sıfır Bitcoin ile yolunuza devam edebilir misiniz?" diye sorarak küresel çapta Bitcoin rezervi oluşturma eğiliminin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.



TRUMP'TAN STRATEJİK HAMLE



ABD Başkanı Donald Trump, 6 Mart’ta hükümetin elindeki kripto varlıkları kullanarak bir Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray kripto çarı ve yatırımcı David Sacks, rezervin, cezai ve hukuki varlık müsadere davaları yoluyla ele geçirilen Bitcoin’lerden oluşacağını açıkladı.



Sacks, X üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin başlangıçta ek Bitcoin satın almayacağını ancak ilerleyen dönemde yeni alımlara kapıyı açık bıraktığını doğruladı. ABD hükümetinin elinde şu anda yaklaşık 200.000 Bitcoin bulunduğunu ve bunların toplam değerinin 17,9 milyar dolara ulaştığını belirtti.



Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Ticaret ve Hazine Bakanlıklarının, Amerikan vergi mükelleflerine ek maliyet getirmediği sürece daha fazla Bitcoin edinmek için yeni stratejiler geliştirmekle yetkilendirildiği ifade edildi.



YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR



ABD’nin Bitcoin rezervi oluşturması, piyasada karışık tepkilerle karşılandı. Bazı yatırımcılar, hükümetin doğrudan Bitcoin alımı yapmamasını hayal kırıklığı olarak değerlendirirken, birçok sektör uzmanı bu adımın uzun vadeli etkilerinin oldukça olumlu olacağını düşünüyor.



Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin’in sadece bireysel ve kurumsal yatırımcılar için değil, devletler için de stratejik bir varlık olarak kabul görmeye başladığı açıkça ortaya çıktı. ABD’nin attığı bu adım, küresel ekonomide Bitcoin’in rolünü kökten değiştirebilir ve diğer ülkelerin de benzer politikalar izlemesine yol açabilir.

