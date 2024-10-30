Düzce Gümrük Müdürlüğü kuruldu

Düzce Gümrük Müdürlüğü 17 Ekim 2024 tarihli Bakanlık onayı ile resmen kuruldu. Özlü ve Bıyık müjdeli haberi ortak basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.



"GÜMRÜK BÜYÜK İHTİYAÇTI"



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık “Düzce, son 20 yılın en önemli konusu olan Gümrük Müdürlüğü’ne kavuştu. Gelişen sanayi şehri olarak, gümrük hizmetleri büyük bir ihtiyaçtı. 25 yıllık özlem sona ermiştir. Sayın bakanımızın önderliğinde 17 Ekim 2024 itibariyle onay almış olduk. Düzce’mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



Başkan Faruk Özlü ise, Gümrük Müdürlüğü’nün kurulmasında son altı aydır yürütülen müşterek çalışmaların etkili olduğunu vurguladı. Düzce’nin 2 milyar dolara yakın bir ihracatı olduğunu belirten Özlü, “Düzce’de 5 OSB bulunuyor ve sanayi şehri olma yolunda ilerliyoruz. Bunun bir gereği olarak Gümrük Müdürlüğü kurulması ihtiyacı vardı ve hukuken kurulmuş oldu” ifadelerinde bulundu.



Gümrük Müdürlüğü için Düzce Belediyesi’nin D-100 karayolu kenarındaki bir binayı tahsis ettiğini, gümrük sahası olarak ise geçici süreyle Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne ait alanın kullanılacağını açıklayan Başkan Özlü, desteklerinden dolayı Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz’a teşekkür etti.