Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19,5 milyar lira bütçe

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 19 milyar 535 milyon 347 bin lira ödenek tahsis edildi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 milyar 375 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.



Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) 1 milyar 888 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 847 milyon 250 bin lira, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 900 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 564 milyon 301 bin lira, Kamu İhale Kurumu'na (KİK) 410 milyon lira, Rekabet Kurumu'na 559 milyon 953 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumu'na 519 milyon 954 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na 180 milyon 824 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 148 milyon 665 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 141 milyon 400 bin lira kaynak sağlanacak.

