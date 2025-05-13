DYO Boya’dan lokavt kararı

DYO Boya, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak lokavt kararı aldı. Bundan sonraki süreçte işçi ve işveren tarafının bir araya gelerek ortak yol bulması gerekiyor.



KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Halihazırda Petrol-İş Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak; Şirketimizce 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 60. maddesi ile ilgili maddeleri uyarınca Lokavt kararı alınmasına, bu konuda gerekli bildirim ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."



LOKAVT NEDİR?



İşveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir.