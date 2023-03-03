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e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme

SON DAKİKA HABERİ: EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek. Tüm işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek.

e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme

Son dakika haberi! 

() düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.

E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

e-Devlet'te arama çubuğuna EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz. Buradan 'Yeni Başvuru' adımından sizden istenen gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN ÖRNEK EKRAN

e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme - 1 "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurabilirsiniz.

TÜM İŞLEMLER E-DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR

EYT emeklilik başvuruları e-Devlet dışında il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.

Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.

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BAŞVURU İÇİN İŞTEN AYRILMA BELGESİ ŞARTI YOK

EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini doldurmak gerekiyor.

İşe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlayanlar herhangi bir yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.

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