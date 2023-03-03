e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.
E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
e-Devlet'te arama çubuğuna EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz. Buradan 'Yeni Başvuru' adımından sizden istenen gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
BAŞVURU İÇİN ÖRNEK EKRAN
TÜM İŞLEMLER E-DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR
EYT emeklilik başvuruları e-Devlet dışında il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.
Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.
BAŞVURU İÇİN İŞTEN AYRILMA BELGESİ ŞARTI YOK
EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.
EYT ŞARTLARI NELER?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini doldurmak gerekiyor.
İşe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlayanlar herhangi bir yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.