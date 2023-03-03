e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme

BAŞVURU İÇİN İŞTEN AYRILMA BELGESİ ŞARTI YOK



EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.



EYT ŞARTLARI NELER?



EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini doldurmak gerekiyor.



İşe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlayanlar herhangi bir yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.

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