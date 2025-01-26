E-ihracatta hedef 8 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın ekonomiye sağladığı katkının artmasını sağlamak amacıyla bu yıl için e-ihracat hacmini 8 milyar dolar olarak tespit etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçıların e-ticaret aracılığıyla yurt dışı müşterilerine doğrudan ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan "E-İhracat Destekleri Hakkında Karar"ın 2022'de uygulamaya alındığı anımsatıldı.



Açıklamada, Türkiye'nin e-ihracatının genel ihracat içindeki payının 2022'de 2,2 milyar dolarla yüzde 0,90 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye, 2024'te de 6,4 milyarla yüzde 2,6'ya çıktığına işaret edildi.



"E-İhracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2025'te e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bakanlık, bu yıl şirketlerin yeni ortaklıklar kurabilmesi için Brezilya, Endonezya ve Japonya başta olmak üzere pek çok ülkeye yönelik e-ihracat heyeti organize edecek.



E-ticaret alanında uzman konuşmacıları bir araya getiren ve firmaları küresel pazar yerleriyle buluşturan İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi 2025'te de gerçekleştirilecek.



Bakanlık, e-İhracatın genel ihracat içindeki payının 2028'de yüzde 10'a yükseltilmesini hedefliyor.

