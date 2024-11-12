E-ticarette kasım hareketliliği: 500 milyar lira ciro bekleniyor

E-ticarette kasım hareketliliği başladı.



Kasım ayının gelmesiyle birlikte tüketiciler de perakendeciler de kampanyalara odaklandı



Sektörde indirim dönemi başladı; 11.11 bekarlar günü, efsane cuma, efsane kasım gibi birçok indirim kampanyası ay boyunca tüketicilerin radarında olacak.



Perakende sektörü geçen yıl kasım ayında 300 milyar liralık ciro yapmıştı.



Bu yıl geçen yıla göre neredeyse 2 katlık bir artış bekleniyor.



Sektör temsilcilerine göre enflasyon kaynaklı cirolar artacak, ancak kârlılık düşebilir.



Kasım döneminde 500 milyar lira ciro hesaplanırken, yıl sonu e-ticaret hacmi 3,4 trilyon lira öngörülüyor.



Bu sene en fazla hacmin moda sektöründe olması beklenirken; teknolojiye yönelik ilgi de başta cep telefonları olmak üzere devam ediyor.



Yüksek enflasyon ve sıkılaşan ekonomik koşullar tüketimin önünü kesmemiş gibi görünüyor.

