E-ticarette yeni dönem: Sertifika zorunluluğu geliyor

Yurt dışı e-ticaret platformlarına kalite belgesi zorunluluğu yolda.



Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret platformlarına yönelik düzenlemeleri devam ediyor. Daha önce yurt dışı platformlara 30 dolarlık ticaret sınırı ve Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti.



Bu kez de gündeme kalite belgesi zorunluluğu alındı.



Ticaret Bakanlığı, söz konusu platformların kalite belgesi olmayan ayakkabı, tekstil, oyuncak, mutfak ve banyo gibi ürünleri göndermelerine izin vermeyecek.



E-ticaret platformlarının Türkiye’ye sattıkları her bir ürünün güvenlik belgesini sitesinde yayınlama zorunluluğu getirilecek.

TEMU YETKİLİLERİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI



Öte yandan Türkiye'ye geçen yıl günde 50 bin kargo gönderen, bu yıl ise 200 bin kargoya ulaşan TEMU'nun yetkilileri de Ticaret Bakanlığı'na çağrıldı.



Şirkete hem yeni uyum yasaları hem de hala temsilci bulundurmadıkları hatırlatıldı.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Türkiye’deki platformlara belli yaptırımlar uygularken, dışarıdakilerin bu kadar elini kolunu sallamalarına müsaade etmemeyi düşünüyoruz." dedi.

