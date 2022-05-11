E-ticarette yeni düzenleme

Ticaret sektörü, Corona virüs pandemisinin de getirdiği ivmeyle büyümeye devam ediyor, e-ticaret yapan işletme sayısı 500 bine ulaşmış durumda.



Önümüzdeki dönemde e-ticaret platformları bir dizi düzenlemeye tabi tutulacak. Bu hukuki düzenlemeler sanal platformları, platformlarda satış yapan işletmeleri ve tüketicileri etkileyecek.



Düzenlemeyle ilgili açıklama yapan KTO Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yalaçın Bostancı, "Büyük sanal platformların rekabeti önleyici faaliyetlerine müsade edilmemesi ve sanal platformlarda faaliyet gösteren satıcı işletmelerin aleyhine olan ticari dayatmalara engel olunması düzenlemelerin temel başlıklarından. Bir üretici işletme eğer sanal platformda çağrı merkezi yok ise güvenli ödeme yöntemi yok ise ve sigortalı kargo uygulaması bulunmuyor ise ürünlerinin o platformdaki satışını engelleyebilecek" dedi.



Özellikle beyaz eşya markaları başta olmak üzere firmalar, ürünlerinin satıldığı sitelerde, düzenleme ile belirlenmiş tüketici lehine uygulamalar olmadığı takdirde satış iznini iptal edebilecek.



Bir diğer önemli düzenleme ise "yeniden satış fiyatı belirlenmesi". Özellikle beyaz eşya ve küçük ev aletleri sınıfında yer alan bir ürünün, tüm platfomlarda aynı fiyatta satılması konusunda da tedbirler alınacak.

