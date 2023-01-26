EBRD, 2022'de en fazla yatırımı Türkiye'ye yaptı

EBRD, 2022'de Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, bankanın 2022'deki yatırımlarıyla Türkiye'deki toplam yatırımı 17 milyar euroya ulaştı ve bu yatırımların yüzde 85'ini özel sektör oluşturdu.



Bankanın geçen yıl 1,63 milyar euro yatırım yaptığı Türkiye, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ekonomiler arasında üst üste üç yıldır en fazla yıllık yatırım yaptığı ülke oldu. EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki toplam yatırımı ise 2022'de ilk kez 13 milyar euronun üzerinde gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ODAĞI



EBRD'nin Türkiye'deki yıllık yatırımlarının yarısından fazlasını yeşil dönüşümü ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek üzere sağlanan finansman oluşturdu.

​​​​​​​Bu kapsamda, Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) bünyesinde 500 milyon euro finansman enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve şebeke dayanıklılığını artıracak projelere sağlandı.



EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti Haberi Görüntüle

Banka Türkiye'nin ticari elektrikli araç üretiminde Avrupa'da bir üretim merkezi olmasını desteklemek üzere Ford Otosan'a 200 milyon euro kaynak ayırırken, rüzgar enerjisi yatırımları ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkı sunan metro hattı projeleri de geçen yılki yatırımlar arasında yer aldı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE 900 MİLYON EURO



EBRD'nin geçen yılki odak noktaları arasında cinsiyet eşitliliğini destekleyen projeler öne çıktı. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği programının 10'uncu yılının kutlandığı 2022'de program için ayrılan finansman 900 milyon euroya ulaştı.



Öte yandan, kadınların liderlik ettiği projelere aktarılmak üzere EBRD tarafından İş Bankası'na 127 milyon euro, Akbank'a 50 milyon euro finansman sağlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner, küresel piyasalarda oynaklığın sürdüğü dönemde EBRD finansmanının Türk özel sektörünü destekleyen önemli bir kaynak olduğunu belirterek, "Geçen yıl Türkiye'de yaptığımız yatırımların yarısından fazlasının yeşil dönüşüm odaklı projelere ayrılmasından dolayı gururluyuz.



Bu dönüşüm, daha fazla istihdam sağlarken, Türk şirketlerinin dayanıklılığını artırıyor. Türkiye'de kapsayıcı ve yeşil ekonomi odaklı yolculuğumuz devam edecek."