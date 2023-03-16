EBRD deprem bölgesinde KOBİ'leri destekleyecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, bir ay içinde ikinci kez Türkiye'de olduğunu, Türkiye'de ve ötesinde yaşanan kayıplardan duyduğu üzüntüyü ifade etti.



Son birkaç gündür hem Ankara'da hem de İstanbul'da çok sayıda şirketle görüştüğünü aktaran Rigterink, Türk toplumunun, iş dünyasının nasıl bir araya geldiğinden son derece etkilendiğini aktardı.



Rigterink, "Ankara'daki programım dahilinde yapımında rol oynadığımız Etlik Hastanesi'ni de ziyaret etme şansı buldum. Burada tedavi gören depremzedelerle tanıştık. Projelerimizin deprem sonrası dönemde Türk halkına nasıl hizmet verdiğini görebilme fırsatına eriştik." diye konuştu.



EBRD'nin bu yıl ve gelecek yılki faaliyetlerinin yaşanan depremden etkileneceğine işaret eden Rigterink, "Bildiğiniz gibi geçen yıl Türkiye'deki en büyük uluslararası finans kuruluşuyduk. Türkiye, en fazla faaliyet gösterdiğimiz ülkeydi ve bu da bizi, bu süre zarfında faaliyetlerimizi artırmak için ahlaki bir yükümlülükten daha fazlasına sahip kılıyor." diye konuştu.



Rigterink, Pazartesi günü Brüksel'de önemli bir donörler konferansının olacağını aktararak, bu toplantıda 1,5 milyar euroluk depreme müdahale paketlerini resmi olarak dünyaya duyuracaklarını dile getirdi.



Rigterink, "Özellikle deprem bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyeceğiz. Modelimizi göz önüne aldığımızda, bunu geçmişte yaptığımız gibi ortak bankalarımız aracılığıyla yapmak istiyoruz. Bu nedenle geçen hafta finans kuruluşlarınız için 600 milyon euroluk bir paketi onayladık." dedi.



Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldiklerini ve oradaki çalışmalar ve projeler hakkında görüştüklerini aktaran Rigterink, altyapıya, özellikle de belediyelere yönelik altyapıya ve demiryolu altyapısına odaklanacaklarını dile getirdi.



"TÜRKİYE'DE Kİ MEVCUT MÜŞTERİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Rigterink, Türkiye'de ki mevcut müşterileri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Birçoğuyla son birkaç hafta içinde konuştuk, birçoğuyla tanıştım ve onlarla bölgede gerçekleştireceğimiz yatırım planları üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.



Ukrayna'daki savaşın sadece Ukrayna'daki insanları değil, Ukrayna'nın ötesindeki bölgeyi de etkilediğini aktaran Rigterink, "EBRD, Ukrayna'daki en önemli uluslararası finans kuruluşuydu. EBRD, geçen yıl bağışçılarının desteğiyle Ukrayna'ya yaklaşık 1,7 milyar euroluk yatırım yaptı. Ukrayna ve ötesinde de birçok uluslararası yatırımcının aslında tüm bölgede daha dikkatli olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.



Rigterink, "EBRD olarak depremden etkilenen bölgede elimizi taşın altına koyuyoruz. Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 25 daha fazla yatırım yapmamızın nedenlerinden biri Ukrayna'daki savaştı. Geçen yıl yatırım açısından rekor bir yıldı. Geçen yıl faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde toplamda 13 milyarın euronun üzerinde yatırım yaptık. Durum böyle devam ederse muhtemelen bu yıl da benzer bir yatırım faaliyeti yelpazesine bakacağız." ifadelerini konuştu.



"PEK ÇOK ŞİRKET GENEL OLARAK BİR KRİZ SENARYOSUNA ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ DURUMDALAR"



Türkiye'de son zamanlarda birçok üzücü olay yaşandığını kaydeden Rigterink, "Pek çok şirket bu krizle tekrar başa çıkmaya hazır. Genel olarak bir kriz senaryosuna çok iyi hazırlanmış durumdalar. Ama tabii ki belli bir noktada Türkiye'nin biraz daha istikrar görmesi de iyi olur ve umarım bu istikrar bu yılın ikinci yarısında gelir." diye konuştu.



Rigterink, "EBRD olarak biz de yardımlarımızı sadece az önce bahsettiğim deprem müdahalesiyle sınırlı tutmuyoruz; depremden bir hafta sonra buraya geldiğimde kendi çalışanlarımızın, şoförlerimizin deprem bölgesine ihtiyaç malzemesi gönderilmesini sağladıklarını gördüğümde çok ama çok duygulandım.



EBRD olarak bir topluluk girişimimiz var. Burada çalışanlarımız tarafından bağışlanan miktarı üçe katladık. Bizim taahhütümüz ile 750 bin euroyu aştı. Bunun okyanusta sadece bir damla olduğunu biliyorum, ancak bu size kendimizi nasıl bağlı hissettiğimizi de gösteriyor." açıklamasını yaptı.

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